Friday, 26 February 2021, 09:40 HKT/SGT Share: 朝云集团招股在即 多品牌多品类战略打造中国版宝洁

香港, 2021年2月26日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，朝云集团是中国领先的一站式多品牌多品类智慧家居、个人和宠物护理平台。在中国日化行业从兴起到兴盛的历程中，朝云集团抓住机遇，日渐形成了多品牌多品类的战略布局。面对中国日化行业发展的新趋势，朝云集团以上市为契机，雄心勃勃地大踏步前进，打造中国版宝洁，其发展势头正备受瞩目。



中国日化行业蓬勃发展



近十年以来，随着中国经济水平不断提高及人均可支配收入持续增长，中国日化市场迎来了消费升级和品类细分的市场趋势。受此影响，中国日化市场在过去数年保持了较高的增长速度，并将在未来进一步激发增长潜力。



根据灼识咨询的数据显示，中国日化行业零售额从2015年的4,023亿元（人民币，下同）增长至2019年的5,833亿元，复合年增长率为9.7%。预计该行业零售额将进一步增长至2024年的8,873亿元，对应复合年增长率为8.8%。



具体来看，在中国日化行业，宠物护理、家居护理及个人护理是增长最快的三个细分板块。



受益于城镇化的持续推进、居民消费能力的提升及消费意识的转变，家居护理及个人护理的市场需求不断增长，产品品类不断多元化。消费者更关注产品的健康卫生、便利便捷等特点。在宠物护理领域，“空巢”现象使得养宠物的需求大量增加，其消费群体也呈现了年轻化趋势。而近年来崛起的各类电商渠道，进一步推动了上述三个领域的零售额增长。



朝云集团深谙中国市场机遇，坚持实施多品牌多品类的战略布局，该发展战略也为公司带来不俗的业绩表现。据招股书显示，在2019年，朝云集团有多款产品零售额超过了1亿元。且2020年前三季度，集团实现总收入14.61亿元，较去年同期大涨16.9%。借此，集团建立起中国领先的一站式多品牌多品类智慧家居、个人和宠物护理平台，打造中国版的宝洁。



多品牌多品类发展战略 把握宠物市场黄金机遇



事实上，朝云集团的业务全面覆盖了宠物护理、家居护理及个人护理，并且在上述三个领域取得了领先地位。



根据灼识咨询的资料，以零售额计，朝云集团在2015年至2019年间在中国家居护理行业的本土公司中连续五年位列第三，并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四；同期朝云集团在在驱蚊杀虫品类市场连续五年份额第一； 而个人护理产品花露水品类和洗手液品类，在上市9个月分别实现细分品类领先地位。朝云集团在2019年进入宠物护理市场后，旗下品牌倔强的尾巴上市4个月即实现了天猫宠物香水除味类目排名第一，并成为天猫新锐品牌。



根据灼识咨询的预测，自2019年至2024年，中国家居护理市场零售额规模将从458亿元增长至694亿元，个人护理产品市场将从4,587亿元增长至7,014亿元，对应复合年增长率分别为8.7%及8.9%，市场增长空间巨大。同期，宠物护理市场复合年增长率更高达17.8%。据了解，朝云集团将在2021年全面进军宠物护理市场，尽享宠物市场超千亿规模的红利。



整体而言，日化行业，尤其是朝云集团布局的家居护理、个人护理及宠物护理三大细分领域，未来发展势头迅猛，长期增长潜力显著。市场消息，朝云集团招股在即。借此上市机会，朝云集团还将继续加速改善销售和分销网络、加强品牌建设、改善全球及国内供应链的效率和灵活性。长远来看，随着朝云集团品类扩宽，品牌及渠道全面提升，未来当有不俗的业绩表现。





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