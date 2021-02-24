Wednesday, 24 February 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

来源 Maculus Therapeutix Maculus Therapeutix欢迎Privity，为新型药物输送平台筹集资金

加利福尼亚州圣克拉拉和迪拜, 2021年2月24日 - (亚太商讯) - Maculus Therapeutix是一家临床前阶段的生物制药公司，已开发出一个单一的注射平台来治疗湿性AMD(与年龄有关的黄斑变性)和DME(糖尿病性黄斑水肿)，而不是标准的每月8-12个月的注射剂，很高兴欢迎Privity FZ LLE成为筹款活动的合作伙伴和顾问。Maculus计划在12到18个月内以800万美元的估值筹集300万美元，其中包括初步的体内动物研究以及完成体内/体外药物洗脱研究。



Maculus通过获得专利的新型可调生物可降解专利产品实现了单次注射突破，该产品能够将FDA批准的用于湿性AMD和DME的任何药物递送至疾病部位。这种被称为MacuBloc的解决方案具有独特的适用性，可以将药物定向和扩展地输送到人眼的后部，并为湿性AMD患者提供了显着的好处：单次玻璃体内注射可以持续一年，而不是目前的每月一次注射。随后减少了炎症，感染，就诊和总护理费用。



Maculus Therapeutix创始人，首席执行官兼首席技术官Syed H Askari博士说：“我们很高兴欢迎Privity开发这一独特的产品，该产品为患有湿性AMD和DME的患者带来了这种变革性治疗。护理带来了许多挑战：疼痛，发炎，感染，视力丧失。我们的产品旨在解决所有这些挑战，同时显着降低总体护理成本。



“更重要的是，我们的产品可以用FDA批准的任何一种注射剂替代当今所需的多次注射剂，这是对当前护理标准的飞跃，并且该方法可以改变全球2亿名患有这种疾病的患者的生命这些使眼睛衰弱的疾病。”



Privity创始人兼首席执行官Sleem Hasan表示：“Privity的成立是为了寻找具有独特想法和引人注目的价值主张的企业家。由于我个人以及与家人一起经历过糖尿病性视网膜病，Maculus直落到了甜头。企业家，而他在印度，英国和加拿大的化学博士学位工作以及在美国的职业生涯就说明了一切。最重要的是，他与Polymers的合作很可能会改变药物输送的局面。



关于Maculus Therapeutix，Inc.

Maculus团队已经在硅谷合作了15年，建立了Medicus Biosciences，Inc，这是一家基于聚合物的医疗设备公司，目前在加利福尼亚州圣地亚哥设有业务部门，同时开发了一种用于药物输送的平台技术。Maculus的目标市场是AMD和DME，这是一个150亿美元的市场，每年以近10％的速度增长。“Maculus Therapeutix参加了1月10日至14日在上海举行的2021年中国聚焦-全球生命科学峰会。”



关于Privity

Privity FZ LLE成立于2004年，是一家专注于风险投资的独立咨询公司，致力于寻找具有有趣和独特想法的企业家，并帮助他们发展壮大。Privity不受地理和行业纵向的影响；它关注企业家的素质和理念的令人信服的价值主张。



欲了解Maculus和Privity的信息，请分别访问 www.maculustherapeutix.com 和 www.privitylle.com 。



欲了解更多信息，请联系：



Syed H Askari, CEO

Maculus Therapeutix, Inc

syed@maculustherapeutix.com



Sleem Hasan, CEO

Privity FZ LLE

sleem@privitylle.com



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