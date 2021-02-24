Tuesday, 23 February 2021, 21:02 HKT/SGT Share: 大湾区资本等多个战略投资者入股淘屏

香港, 2021年2月23日 - (亚太商讯) - 一家领先的智慧新媒体和新零售平台提供商和运营商淘屏有限公司（纳斯达克：TAOP，简称「淘屏」或「公司」）今天宣布已获得包括大湾区资本投资有限公司在内的六家实力雄厚的战略投资机构及独立投资者入股，籍此实现公司开拓比特币及相关业务，为公司带来更多发展机遇。



本次淘屏增发给投资人一共190万股公司普通股，每股4.08美元（为协议日2021年2月22日前20个交易日淘屏公司股票在纳斯达克交易市场的收盘均价），融资总收益约775万美元。 交易预计在2021年3月21日前关闭。 协议下所增发的淘屏普通股为未登记股票，根据美国证券法Rule 144在满足规定锁定期后可解除限制转成流通股。



在这个数字崛起的时代，数字货币是科技金融发展的大趋势。 通过本次的融资和战略投资人的引进，公司将加大对数字货币产业链的全方位投资，从而带动淘屏公司业务的积极转型，以分享数字货币行业增长带来的市场红利。 六家战略投资机构及独立投资者此时入股淘屏，无疑是对公司的发展战略和前景充满信心。 凭借投资者多年的投资经验及行业经历，相信能助力淘屏实现战略转型的目标，推动公司长远发展。



六家战略投资机构及独立投资者包括：



1. 大湾区资本投资有限公司（"大湾区资本"）



大湾区资本为一家卓越的投资管理公司，具有极为丰富的投资经历及从事企业融资、并购和重组的丰富经验。



公司首席管理合伙人易铭先生拥有超过18年境内外投融资经验，曾任职中国信达资产（香港）管理公司投资部总经理、香港行健资产管理集团创始合伙人、恒利基金高级管理合伙人等，主导参与了超过50亿美金的投融资项目，涉及重组收购、私募股权、股票、结构性融资等类型投融资，近年专注于互联网，区块链，数字货币和人工智能的研究和投资。 易先生获得了英国雷丁ICMA金融硕士学位，及北京大学光华管理学院管理硕士学位。



2. 汪东风先生



汪东风先生拥有22年丰富的互联网行业经验，经历了PC互联网和移动互联网的变革时代，深度参与正在爆发的区块链互联网。 连续数次创业的经历，使他能对相关产业的发展趋势进行精准的判断，亦积累了丰富的管理经验，擅长企业定位，打造了多个行业的创新模式。



2004年，汪东风先生创立了中国最早的电子杂志平台Zcom。 2009年，汪先生又联合创立了Forgame集团，并用四年时间在香港主板上市。 2017年开投入区块链投资，深度布局数字货币挖矿，作为Longling Capital 基金合伙人专注区块链投资。



3. Smalltalk Technology Limited



Smalltalk Technology Limited成立于 2018 年，专注于投资区块链技术相关企业的风险投资，公司投资管理人拥有多年的互联网、区块链、数字货币投资经历，成功投资了多家行业内优秀企业。



4. 冠都企业有限公司



冠都企业有限公司为一间香港注册的综合性投资控股集团，其执行董事为黄斯亮先生。 黄斯亮先生为肇丰针织有限公司的首席财务长，同时兼任肇丰（中国）有限公司全资控股公司肇丰商贸（上海）有限公司的董事总经理。 肇丰针织有限公司由方肇周先生于40年在香港创立，为香港制衣业"四大家族"之一。 集团现任主席方铿先生为香港纺织业联会名誉会长、生产力促进局主席，港事顾问、第九届全国政协委员、太平绅士，曾获得香特区政府颁发的金紫荆勋章。



5. 张斌博士



张斌博士，拥有中国科技大学博士学位，为第十二届、十三届全国政协委员、中国文化产业协会会长、中国国家动漫游戏产业振兴基地管委会主任。



自担任中国文化产业协会会长以来，张博士积极搭建高层次的国际交流平台，扩大中国文化在国际舞台的影响力和传播力，带领中国文化产业走向世界。 为此，张博士已先后拜访了联合国副秘书长南威哲先生、联合国教科文组织总干事伊莉娜·博科娃女士、南南合作组织主席罗伦佐先生等国际组织负责人。



6. 柯韦任先生



柯韦任先生，毕业美国芝加哥大学，现任台湾数字货币交易所MaiCoin 顾问，台湾区块链平台供应链金融服务公司BSOS 共同创办人，柯先生在台湾半导体行业拥有非常丰富的人脉资源和工作经历，是一位资深的投资专家。 柯先生曾任职于中信国际资产管理有限公司，瑞士银行，荷兰银行。 期间经手了台湾日月光半导体、鸿海科技、中华映管等公司的债务融资，以及远传电训和信电讯三百九十六亿台币并购案等案例。



淘屏董事局主席兼首席执行官林江怀先生表示：「 此次融资为淘屏提供了强大的资金、资源以及宝贵的行业机遇。 在此，我要衷心感谢新投资者及现有股东一如既往的支持。 2021年，我们将继续利用自身优势实现目标，为战略投资者创造最大的回报。 」



关于淘屏有限公司



淘屏有限公司（淘屏）是一家领先的智慧新媒体和新零售平台提供商和运营商淘屏有限公司。 依托行业领先的技术研发能力，公司创新构建以淘屏智慧云为核心的开放式平台生态，为传媒和零售行业各级参与主体多维赋能。 平台聚合线下屏幕资源，建立起体量庞大的线下数据体系，并打通线下场景与线上应用的交互渠道，通过持续的数据积累和价值挖掘，实现基于线上线下全渠道数据的程序化、数字化交易，形成数据资产流通新业态。 请访问 http://www.taop.com/ 了解更多信息。



本新闻稿由智升公关有限公司代表淘屏有限公司发放。



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