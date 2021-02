Tuesday, 23 February 2021, 20:00 HKT/SGT Share:

来源 Parkson Retail Group Limited 百盛公布集团截至二零二零年十二月三十一日止之全年业绩

香港, 2021年2月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的时尚生活概念连锁零售商百盛商业集团有限公司(「百盛」或「公司」,联同其附属公司统称为「本集团」;港交所股份代号:3368.HK),于今天公布其截至二零二零年十二月三十一日止(「回顾年度」)之全年业绩。



二零二零年对全球市场来说是充满挑战和不确定性的一年。 COVID-19自年初开始在全球爆发,为防止疫情蔓延,各种社交生活、经济活动被迫暂停或减少,导致全球经济面临下行压力。 除此之外,中美贸易关系持续紧张,为许多政治环境带来许多不确定因素。受以上因素影响,本集团整体表现较上一年度逊色,尽管如此,本集团积极采取了多项成本控制措施,以减少其影响。 同时,集团亦致力透过多元化发展的策略,巩固我们作为中国领先时尚生活概念零售商的地位。



回顾年度内,本集团录得销售所得款项总额(「销售所得款项总额」)为人民币11,225.6百万元(含增值税),较去年下降20.8%,主要由于同店销售的下降。同店销售(「同店销售」)于回顾年度内减少18.7%,主要由于受到COVID-19疫情的影响。回顾年度内,本集团经营收益总额下降人民币597.9百万元或11.9%至人民币4,428.3百万元,整体销售毛利率下降至15.3%,而二零一九年则为16.0%,经营利润为人民币349.0百万元,较去年同期减少26.5%。



强强连手 合作开拓新商机



为多样化及巩固基础,本集团一直积极物色不同的业务伙伴,以积极的商业合作模式,实现强强联合,以开拓新市场、新商机。 于二零二零年五月,本集团与江苏省苏州市知名商业品牌津津长发集团达成合作,对历史悠久、位于苏州市姑苏区核心商圈的苏州长发商厦进行升级全面改造。 该项目将融合领先的时尚生活零售概念以及苏式生活体验,以满足不同消费群体的需求。 是次合作标志着本集团正式进入苏州核心市场;苏州市场强大的吸引力,姑苏区良好的经商,以及当地消费服务市场巨大的发展前景,为本集团中国大陆要于苏州提供强大动力。 结合津津长发集团丰富的客商资源与消费群体,以及本集团丰富的商业零售管理经验,集团有信心把该项目打造成为姑苏区「商业·旅游·文化」的新标杆。



此外,本集团于二零二零年六月与梧州市三祺投资有限公司正式达成合作协议,共同打造大型城市综合体——梧州三祺百盛,集办公、居住、酒店、餐饮、消费、休闲娱乐于一体的新文化地标,并计划于来年投入服务。由于广西壮族自治区是「一带一路」有机衔接的重要门户,也是「国际陆海贸易新通道」的重要一站,因此,提前布局广西市场,成为了本集团带动西南地区零售业务整体发展的重要一步,而梧州三祺百盛的建立,将能够产生区域协同效应,把影响力拓展至周边地带。



创新突破 推动多元业态发展



作为中国领先的时尚生活零售概念倡导者之一,百盛一直致力透过多样化的商品组合及不断提升的消费体验,打造良好的口碑,持续吸引新旧顾客。回顾年度内,本集团策略性地扩充商品种类,以多元化的优质产品满足更多顾客的消费需求。



其中,百盛的自营化妆品牌Parkson Beauty 与Play Up 通过差异化的产品策略,吸引了众多年轻人的关注和喜爱。百盛希望藉此举深化其年轻时尚的品牌形象,探索更多门店的可能性。



本集团亦积极透过多种模式,致力提升顾客的购物体验,例如,集团旗下的金狮广场携手旗下精品超市Parkson Supermarket和哈肯铺手感烘焙面包房参与到在上海举办的「狮城夜肆」活动中,此举突破了传统门店销售模式,以更亲民的方式拉近与消费者之间的距离,将生活的体验感和特色产品更直接地带给周边用户。



同时,本集团适时对旗下资源进行评估及调整,以便更有效地利用资源,真正实现多元化业态发展。回顾年度内,本集团继续推进北京复兴门百盛店北楼的办公楼改造项目,该项目预期在二零二一年中旬完成。本集团相信,复与门北楼作为北京金融街的一部分,能够满足该区域众多的办公室租赁需求,有望为本集团带来稳定的租金收入。



O2O新零售战略 拓展多渠道服务



近年来,互联网技术的进步加速了在线零售的发展,零售业进入了「在线+线下」互通的新业态模式。为把握在线零售的庞大机遇,集团在回顾年度内大力推动「O2O新零售战略」,完善在线线下互通的新销售模式。为此,本集团推出了各种刺激购物的措施,通过网络直播等在线渠道,推动线下零售业务增长,包括运用百盛的官方微信公众号和移动购物小程序积极开展活动,燃起顾客消费的积极性;同时借此机会吸引更多顾客亲临百盛门店,以提升购物体验。



百盛管理团队表示:「COVID-19在全球范围内依然未能得到完全控制,中美关系的走向依然存在众多不确定性,令来年的宏观经济环境持续不明朗。尽管如此,我们对中国零售业表现仍持乐观态度。随着中国疫情回稳,本地零售市场逐步回暖,消费者开始恢复消费意欲,同时因疫情未能外游,反而利好本地消费。未来本集团将透过多种渠道积极研究及了解市场趋势及顾客需求,拓阔百盛零售门店的产品种类,为顾客提供更多元化的优质产品系列。」



「我们将加强在线推广以吸引更多顾客到线下门店消费。为此,我们将大力推行「O2O新零售战略」及落地项目,加强在线线下零售体验的融合,透过社交媒体网络(如抖音、微信)、VIP项目及个性化客户服务,以满足零售行业变化及市场需求,并透过优质的产品和服务扩大市场占有率。我们相信,凭借本集团在过去二十多年在零售市场的丰富经验,以及行之有效的多元化业务策略,我们有信心能够在具挑战性的大环境当中取得稳定表现,为股东创造长远价值。」



关于百盛商业集团有限公司



百盛商业集团有限公司(「百盛」)为一家中国国内领导时尚生活概念的连锁零售商。截至二零二零年十二月三十一日,本集团在中国28个城市运营管理40家百盛门店(包括概念店「Parkson Beauty」)、1家金狮广场和2家百盛优客城市广场;与超市、时装及餐饮门店形成了成熟完整的产业生态。



百盛在中国拥有超过二十年零售经验,相当了解市场发展及顾客需求。为迎合年轻及不断增长的中至中高等收入富裕顾客的需求,百盛汇聚购物、餐饮及娱乐等元素,并综合线上线下渠道,提供时尚生活概念的零售体验。



