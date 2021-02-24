安乐工程于英国设立首个据点 进一步扩大全球业务

香港, 2021年2月23日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司（股份代号：1977），连同其附属公司（统称为「安乐工程集团」，「安乐工程」或「集团」），业务遍及澳门、中国内地及美国，最近更于英国伦敦设立了首个据点，进军欧洲市场。集团透过其屡获殊荣的升降机和自动梯品牌Anlev Elevator Group (「Anlev」)，为当地客户提供全面涵盖升降机及自动梯设计、生产、安装及维修保养的一站式服务，抓紧欧洲市场的机遇。
Anlev为安乐工程旗下的升降机和自动梯品牌，是英国铁路网公司唯一认可的独立自动梯生产商。
Anlev在南京的生产厂房于2022年完成扩建工程后，预期每年将可生产3,500部升降机及自动梯。
安乐工程集团主席潘乐陶博士表示:「我们于1991年开展升降机及自动梯业务时，已致力提倡『全新升降机及自动梯理念』（A New Lift and Escalator Vision），并命名为『Anlev』。多年来，我们积极扩充业务，为全球用户提供安全、舒适、高效能及可靠的升降机及自动梯系统。时至今日，我们服务遍及亚洲、澳洲、美洲及欧洲逾20个国家的数以百万用户，并成功取得客户的信任。凭借新成立的英国据点，我们已准备就绪，进一步在全球拓展『Anlev』品牌。」
多年来，Anlev一直积极寻求扩展全球业务的商机。该品牌去年透过与纽约其中一间最大的独立升降机及自动梯公司Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）结盟，成功进军美国市场。Anlev于英国公共交通及商业项目有着卓越往绩，是唯一获英国铁路网公司（Network Rail）认可的独立自动梯生产商。英国铁路网公司在当地拥有、经营及兴建大部分铁路网络; Anlev负责为其多个主要车站，包括滑铁卢（Waterloo）站、 利兹（Leeds）站、 柏灵顿（Paddington）站及伯明翰新街（Birmingham New Street）站提供自动梯服务。著名的英国连锁超市阿斯达（ASDA Stores）旗下的萨顿（Sutton）店等多间分店亦采用Anlev自动行人道。集团相信新成立的英国据点将能与香港、澳门、中国内地及美国据点组成策略网络，产生强大协同效应，让集团为全球用户提供更全面的服务。