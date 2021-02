Tuesday, 23 February 2021, 16:36 HKT/SGT Share:

来源 Analogue Holdings Limited 安乐工程于英国设立首个据点 进一步扩大全球业务

香港, 2021年2月23日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司(股份代号:1977),连同其附属公司(统称为「安乐工程集团」,「安乐工程」或「集团」),业务遍及澳门、中国内地及美国,最近更于英国伦敦设立了首个据点,进军欧洲市场。集团透过其屡获殊荣的升降机和自动梯品牌Anlev Elevator Group (「Anlev」),为当地客户提供全面涵盖升降机及自动梯设计、生产、安装及维修保养的一站式服务,抓紧欧洲市场的机遇。



Anlev为安乐工程旗下的升降机和自动梯品牌,是英国铁路网公司唯一认可的独立自动梯生产商。



Anlev在南京的生产厂房于2022年完成扩建工程后,预期每年将可生产3,500部升降机及自动梯。



安乐工程集团主席潘乐陶博士表示:「我们于1991年开展升降机及自动梯业务时,已致力提倡『全新升降机及自动梯理念』(A New Lift and Escalator Vision),并命名为『Anlev』。多年来,我们积极扩充业务,为全球用户提供安全、舒适、高效能及可靠的升降机及自动梯系统。时至今日,我们服务遍及亚洲、澳洲、美洲及欧洲逾20个国家的数以百万用户,并成功取得客户的信任。凭借新成立的英国据点,我们已准备就绪,进一步在全球拓展『Anlev』品牌。」



多年来,Anlev一直积极寻求扩展全球业务的商机。该品牌去年透过与纽约其中一间最大的独立升降机及自动梯公司Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)结盟,成功进军美国市场。Anlev于英国公共交通及商业项目有着卓越往绩,是唯一获英国铁路网公司(Network Rail)认可的独立自动梯生产商。英国铁路网公司在当地拥有、经营及兴建大部分铁路网络; Anlev负责为其多个主要车站,包括滑铁卢(Waterloo)站、 利兹(Leeds)站、 柏灵顿(Paddington)站及伯明翰新街(Birmingham New Street)站提供自动梯服务。著名的英国连锁超市阿斯达(ASDA Stores)旗下的萨顿(Sutton)店等多间分店亦采用Anlev自动行人道。集团相信新成立的英国据点将能与香港、澳门、中国内地及美国据点组成策略网络,产生强大协同效应,让集团为全球用户提供更全面的服务。



Anlev于南京自设研发及生产设施,能够设计及制造符合国际最高标准的升降机、自动梯及自动行人道。由于这些产品需求急增,集团正扩充生产设施,预期于2022年竣工,届时产能将增大三至五倍,满足日益增长的市场需求及配合集团的扩展计划。



Anlev卓越的安全水平及服务质素,屡获业界及政府机构嘉许。品牌凭借位于香港的中环至半山自动扶梯系统更新项目,勇夺ELEVATOR WORLD「2021年度项目」比赛第一名,成为今届比赛唯一得奖的亚洲公司。此外,Anlev自香港机电工程署于2013年推出承办商季度表现评级以来,已连续八年获得「升降机承办商表现评级」及「自动梯承办商表现评级」的最高级别。



作为香港领先的企业品牌,Anlev提供完善的升降机及自动梯系统,包括任何速度及乘载量的自动行人道、带动式升降机、无机房升降机及液压升降机,获交通枢纽、大学、医院及主题公园等主要发展项目采用。在海外市场,Anlev近年完成的项目包括为墨尔本都会列车(Metro Trains Melbourne)提供自动梯、为墨尔本机场T2客运大楼扩建工程提供自动梯及自动行人道,以及为南韩首个高铁站提供自动梯。在香港,Anlev于2019年夺得富山邨载客升降机更新工程,是首份公共屋邨合约;随后亦获得香港故宫文化博物馆的重型货运升降机设计、供应和安装合约,以及为玛丽医院重建项目负责升降机和自动梯的设计、供应和安装工程等。



关于安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立,是香港领先的机电工程集团之一。集团总部设于香港,业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务,市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技,升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司,于香港交易所主板挂牌(股票编号:1977)。



关于Anlev Elevator Group

Anlev Elevator Group为安乐工程集团旗下的附属公司,提供一站式服务,涵盖设计、生产、销售、安装、服务、现代化以至维修保养全球各种垂直或水平的运输系统。Anlev提供各类型的升降机、自动梯及自动行人道,设计着重舒适、安全及高效能,为亚洲、澳洲、美洲及欧洲等地的用户提供可靠及高效的运输系统。





