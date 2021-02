Monday, 22 February 2021, 19:28 HKT/SGT Share: 中国燃气独创智能微管网气化乡村技术 率先响应国家乡村振兴战略

香港, 2021年2月22日 - (亚太商讯) - 中国昨天发布2021年中央一号档 -《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,文中要求「加强乡村公共基础设施建设﹕继续把公共基础设施建设的重点放在农村,着力推进往村覆盖、往户延伸」,并明确强调「推进燃气下乡,支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统」,储气罐站和微管网供气系统主要指的是中国燃气控股有限公司 (「中国燃气」; 股票代号:384) 独创的液化石油(LPG)智能微管网系统。习近平总书记亦加以强调农村公共基础设施是促进农村经济社会持续健康发展的重要支撑,是乡村全面振兴的重要物质基础。



为响应中国乡村振兴战略和实施乡村建设行动的政策,以助力国家打赢蓝天保卫战,中国燃气于2016年就已率先开始投资并实施气化乡村、推动居民、工商业用户的生产生活方式绿色转型,累积了大量技术、市场开发、安全运营经验,同时,经过8年研究与实践,在中国的中南部以及沿海地区率先启动其独创的、崭新的、轻资产化投资的乡镇LPG智能微管网技术。



中国燃气通过消化吸收国外成熟技术,融入物联网、智能化和云平台等新技术,开发性能更先进、经济性更好、安全性更高的液化石油(LPG)智能微管网能源综合利用平台。与管道天然气相比,智能微管网消费方式完全一样,但工程造价更低;与LNG供气和瓶装气相比,智能微管网更经济、更安全,是最适合在中国农村大规模推广的革命性的供气方式。



智能微管网是继工业「煤改气」、农村「气代煤」之后,中国燃气为打造低碳经济、创建宜居环境方面的另一积极努力发展的独创技术。而且,智能微管网可以投资于全国各地乡镇与小小区,特别是中国中部、南方与沿海地区,光是在中南部和沿海地区目前就有约9000万家庭待开发的庞大市场。



中国燃气的智能微管网已于2019年成功应用于青海省和湖北省的部分项目,为国家农村「瓶改管」、美丽乡村建设和改善农户生活质量开辟了有效途径,得到国家住建部的高度肯定,并现已在云南、浙江等省推广应用。此外,中国燃气自2020年6月起已率先启动了大范围的智能微管网业务投资布局,市场开发进展顺利,随了已与青海省、海南省、云南省、广东省等省份签订省级战略协议,中国燃气另外更与15个地级市以及11个县区签订了战略协议,居民户数已超过2,500万。目前,中国燃气已累计签约了超过100万户居民用户,工程设计与建设工作正在迅速推进。



考虑到庞大的乡镇市场,在未来4到5年,中国燃气在每年接驳300万城市用户的基础上,将可为超过1500万乡镇用户新增接驳,其潜在盈利贡献超过150亿元。保守估计,中国燃气的整体盈利年均复合增长率将超过20%,远远超过行业的平均增速,由此相信中国燃气的估值存在大幅上升空间。





