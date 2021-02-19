Thursday, 18 February 2021, 13:21 HKT/SGT Share: 联想控股（3396.HK）旗下君联资本所投癌症早筛第一股诺辉健康成功上市

香港, 2021年2月18日 - (亚太商讯) - 据公众号君联资本CEOClub报道，2月18日，联想控股（3396.HK）旗下君联资本所投企业癌症早筛第一股诺辉健康（股票代号：6606.HK）在港交所敲锣，正式挂牌上市。诺辉健康此次全球发售7659.8万股，其中包括国际发售6893.8万股及香港发售766万股，发行价为26.66港元。截至发稿，诺辉健康股价为76港元，大涨超185%，市值超过318亿港元。上午，君联资本董事总经理王俊峰、周瑔参加了上市仪式。截至上午收盘，诺辉健康半日收76.95港元，升近1.9倍。



左起：君联资本投资副总裁陈东文，诺辉健康董事长陈一友、CEO朱叶青，君联资本董事总经理王俊峰、周瑔



诺辉健康成立于2015年，是中国癌症早筛的引领者和居家检测的开创者。公司的愿景是通过筛查及早期检测实现癌症的预防与治愈。诺辉健康持有国家药品监督管理局批准的癌症早筛注册证，旗下的两款结直肠癌筛查产品（常卫清®和噗噗管®）已获得国家药品监督管理局的批准并已商业化。此外，公司拥有两款适用于胃癌和宫颈癌筛查的在研产品管线。公司持有旗下所有已上市和管线产品的全球产权。



君联资本在2015年诺辉健康成立不久就成为公司最早的投资人，领投了公司A1轮投资，并在公司后续的A2轮、B轮、C轮融资中持续追加投资，是公司最大的机构投资人。



投资后，君联资本在公司的后续融资、高管招聘、业务发展等方面给予了支持和帮助。诺辉健康产品线拓展了多种癌症早筛产品，完成了结直肠癌早筛的大规模前瞻性临床试验。2020年11月，诺辉健康旗下结直肠癌早筛产品常卫清®获批国家药品监督管理局的创新三类医疗器械注册证，产品用途中明确常卫清适用于「40-74岁结直肠癌高风险人群」的筛查。这是国家药品监督管理局批准的中国首个，也是目前国内唯一的癌症早筛产品注册证，诺辉已成为肿瘤早筛领域中国最领先的公司，产品管线覆盖中国十大高发癌种的三个癌种：结直肠癌、胃癌及宫颈癌。



公司创始人陈一友和朱叶青表示：「君联资本从公司成立之初就作为首轮领投方支持公司，5年来不离不弃。2019年在公司发展最艰难的时候，君联资本帮助公司对接了C轮的领投方，并在C轮超比例跟投，有效助力了公司的发展。上市将会让诺辉站上新的起点，未来更可期。」



王俊峰表示：「作为公司最早的投资人，我们很荣幸能够一路参与和见证诺辉健康从一家产品还没有研发定型的公司到成长为行业龙头，公司董事长陈一友是成功的连续创业者，既是科学也是企业家，公司CEO朱叶青具有丰富的企业管理经验，投资合作多年来我们和诺辉团队积累了深厚的情谊，诺辉团队是一支在肿瘤和体外诊断领域经验丰富，专业高效的团队，也正是这样一支有理想有愿景的团队致力在癌症早筛、早诊领域，大大提升了癌症患者的生存率，这是造福于人类的事业。祝贺诺辉！」



周瑔表示：「早在2015年初，君联资本就关注大肠癌分子早筛诊断领域，我当时看过几家在这个领域的公司，产品大多集中在研发阶段，美国的对标公司也处在业绩爆发前期。在结识诺辉健康团队和公司董事长陈总和CEO朱总后，我们坚定的选择了投资诺辉健康。事实验证陈总和朱总带领诺辉团队对于公司发展目标的坚定，他们在常卫清产品临床阶段排除万难，大胆创新和对研发的执着精神成就了今天的诺辉。相信上市后，诺辉健康会进一步扩展其他癌种的早筛和早诊，从而进一步巩固行业龙头地位。」



数据显示，2020 年全球癌症新发病例和死亡病例分别为 1929 万例、996 万例，其中中国新发癌症病例与死亡病例分别为 457 万例、300 万例，占比全球23.7%、30%，均位居全球第一。由于癌症早筛针对的人群是尚没有表现出症状的「健康」人群，市场潜力巨大，仅结直肠癌早筛，市场就超过100亿每年。诺辉健康在此领域具有先行者的规模效应和成本优势，未来发展空间巨大。



君联资本是联想控股财务投资板块旗下公司之一，为中国领先的私募股权投资机构。长期关注医疗器械、诊断领域的投资，除了诺辉健康（06606.HK），君联资本在此领域还投资了金域医学（603882.SH）、贝瑞基因（000710.SZ）、明德生物（002932.SZ）、Axonics（AXNX）、康众医疗（688607.SH）、健耕医药、星童医疗、国科恒泰、金匙医学、海莱新创、百心安、禾木、上海澳华、和瑞基因等一系列器械诊断企业。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

