Thursday, 11 February 2021, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Apollomics, Inc. / Iterion Therapeutics APOLLOMICS(冠科美博)从ITERION THERAPEUTICS引进TEGAVIVINT - 推进这款极具潜力的选择性靶向Wnt/b-catenin信号通路下游靶点TBL1的小分子的临床开发

中国杭州市、美国福斯特市和休斯敦市, 2021年2月11日 - (亚太商讯) - Apollomics, Inc.(冠科美博)，一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司，和Iterion Therapeutics, Inc., 一家致力于开发创新肿瘤疗法的临床阶段生物技术公司，今天宣布，双方就Tegavivint在中国(中国大陆、香港、澳门和台湾)的开发和商业化达成独家合作与许可协议。



Tegavivint 是一款高效的核β-catenin选择性抑制剂，主要通过结合核辅助因子TBL1(Transducin Beta-like Protein One)发挥作用，TBL1是Wnt信号通路下游的一个靶点。Iterion正在探索开发Tegavivint在核β-catenin信号驱动肿瘤中的治疗。目前，Tegavivint正在硬纤维瘤患者中进行一项1/2a期临床实验。



冠科美博首席执行官余国良博士说：「作为靶向Wnt信号通路的高效选择性小分子药物，Tegavivint是对我们临床开发管线的一个理想补充。临床前研究表明，Tegavivint独特的作用机制可以使它作为单药或联合用药应用到多个适应症。我们期待和Iterion团队一起拓展在中国的开发。」



根据协议，冠科美博负责Tegavivint在中国的临床开发和商业化。冠科美博和Iterion将组建一个联合开发委员会，以确保Tegavivint在各种适应症和各地区之间的持续合作。 Iterion已经收到一笔首付款，用于支持Tegavivint正在全球进行的相关研究和开发。同时，Iterion有资格获得潜在的开发和销售里程碑付款，以及销售分成形式的授权使用费。冠科美博承担Tegavivint在中国开发和商业化活动相关的所有费用。



Iterion Therapeutics总裁兼首席执行官Rahul Aras博士补充说：「我们正在美国探索开发Tegavivint的多个适应症，包括硬纤维瘤、急性髓系白血病、非小细胞肺癌和小儿癌症，我们很高兴能和冠科美博合作推进其在中国的开发和潜在的商业化。冠科美博聚焦肿瘤学产品，并在中国市场不断成长，是我们为中国癌症患者推进Tegavivint开发的首选合作伙伴。」



关于Tegavivint

Tegavivint 是一款高效的核β-catenin选择性抑制剂，通过结合Wnt信号通路下游靶点核辅助因子TBL1(Transducin Beta-like Protein One)发挥作用。靶向结合TBL1可能会在特异性沉默Wnt下游通路致癌基因表达的同时，避免因靶向结合Wnt更上游通路基因对正常细胞必需功能的破坏，解决了该通路中其他药物常见的毒性问题。



Tegavivint在临床上有潜力应用于多个癌种的治疗。目前正在恶性硬纤维瘤患者中开展一项1/2a期临床试验。硬纤维瘤是一种罕见的肉瘤，目前临床尚无有效的治疗方法，主要由核β-catenin信号驱动，因此，公司在扩展其他临床方案时，硬纤维瘤是证明其作用机制的最佳适应症。Tegavivint已经在多种临床前模型中证明了其抗肿瘤作用，其中包括急性髓系白血病(AML)和非小细胞肺癌(NSCLC)。



关于Iterion Therapeutics

Iterion Therapeutics是一家风险投资支持的临床阶段生物技术公司，致力于开发新型肿瘤疗法。公司的主要产品Tegavivint是一款高效的核β-catenin选择性抑制剂，β-catenin是一个与细胞增殖、分化、免疫逃逸和干细胞再生有关的肿瘤靶点。多种临床前模型中有效的抗肿瘤活性表明，Tegavivint在临床上有潜力用于多个癌种的治疗。Tegavivint目前正在恶性硬纤维瘤患者中进行一项1/2a期临床试验。Iterion还在探索在其他已知与核β-catenin信号相关的肿瘤中的开发，包括急性髓系白血病、非小细胞肺癌和小儿癌症(肉瘤、淋巴瘤和其他实体瘤等)。这项研究和临床试验得到了美国得克萨斯州癌症预防与研究所1590万美元资助。有关Iterion的更多信息，请访问https://iteriontherapeutics.com。



关于Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问www.apollomicsinc.com。



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