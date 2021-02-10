Wednesday, 10 February 2021, 15:01 HKT/SGT Share: Army Ant宣布上线加密混合器ANTUSDT更好保护隐私

伦敦, 2021年2月10日 - (亚太商讯) - 近日，Army Ant宣布正式上线加密混合器ANTUSDT，更好的保护用户隐私。







弱匿名性 VS 可能性的“黑币”，用户更愿意选择哪一个呢？数字货币实际算不上完全的匿名（伪匿名性），加密混合器因此诞生——ANTUSDT。



数字货币地址不会联系到现实生活中某个真实的身份，但是如果操作不当，实际上是会的。人们可以通过关联区块链中的多个节点，追溯到某一笔特殊的交易，然后通过分析区块链数据和KYC/AML数据，知道是谁发的这笔交易，甚至包含更多细节，如：地点、交易缘由等。



首先，了解下混币原理。



混币是什么？



提到数字货币，人们很容易想到它的两个特性，一是去中心化，另一个是匿名性。不过加密货币自身匿名性是有局限性的。



虽然不需要实名认证，不能通过地址对应出用户的真实身份，但是区块链上的交易是公开的，如果有心人刻意去查找，也是可以通过大数据分析找到一些线索的，除非每个人都像中本聪一样谨慎无迹可寻。不过，有一种服务却可以为使用者提供足够高的隐私保护，那就是混币服务。



混币，顾名思义就是将来自不同发币地址的币混合起来，然后再发送出去。通过这个过程切断了一个交易的输出地址和输入地址之间的对应关系，从而更好的保护用户的隐私。



其实混币过程就像是好多人往许愿池里扔硬币，如果大家扔进去的硬币都是1元的，那么人们虽然可以知道谁在什么时间扔进去多少1元硬币，但是当工作人员清理这些硬币并整理的时候，人们是无法分辨哪个硬币是由谁扔进来的。



由于比特币区块链是一种公共总账，它记录了比特币网络上的每一笔交易，而通过混币之后就无法知晓到底哪一个进来的交易应该对应哪一个出去的交易，因此也就很难查询到交易者的加密货币存储在哪里，存储了多少，最大程度的保护了用户隐私。



一般情况下，多次混币、每次少量币，效果更好。



结论：



混币是一个隐私保护的功能，混币交易难以追踪。将资金与其他用户的资金进行混合，在现有用户的帐户系统和混币后的新账户之间创建随机的关系，这样的机制可以实现交易的匿名和所有服务的匿名。



ANTUSDT平台优势



根据市场调查，市场上的混币器都是对商户开放，ANTUSDT是唯一对商户与散户开放的混币器。



ANTUSDT其业务范围还包括：加密货币代收、代付、压币借现、压现借币、多国多平台承兑等。



ANTUSDT混币实现收益的原理



商户需要用到相应的币种，散户供货商户使用，商户给予相应的佣金（为保证资金池有充足闲余资产供提币，每次混币都需要用户主动授权，得到用户授权资产才会进行协助混币。



合作商户均已缴25枚BTC等值的押金，以及5倍以上足额流动保证金，确保ANTUSDT业务零风险）。



ANTUSDT规则介绍



普通用户可以通过单次授权，参与两种混币方式赚取混币佣金。



ANTUSDT跨链混币



由ANTUSDT打造大型混币池，集合了市面上流通量最大的币种。



通过授权加入跨链混币，您的资产将会与全球数十万人加密货币混成一体，通过无数次资产交互，能完全掩盖参与用户的资金痕迹，达到海洋能把墨水漂白的效果。



ANTUSDT拥有大量合作商户，混币池能24小时不间断，处理海量有隐私需求的资产，为资产提供加密行踪和兑币服务。普通用户每次授权参与跨链混币，能够从中分成混币池赚取的佣金。



往返承兑混币



通过授权加入往返承兑混币，您的资产将会随时待命让大商户调用，期间您的资产可能会在各种货币间切换。申请调用后，用户需在混币明细页面订单里按“回兑”按钮。



大商户会在规定时间内，把您的资产复原至原来的数字货币，并支付相应的佣金。



在法币世界，这个问题可以追溯到17世纪的一个真实法律案件。该案件的结论是——如果用户收到了一张涉及盗窃的钞票，警方之后调查出这张钞票在被盗之后被交易了数次才到用户的手上，这种情况下，警方无权从用户的帐户中取走这张钞票。



数字货币也是一样的道理，用户收到了一笔不是用户偷的币，那又有什么关系呢？



Media contact

Company: Army Ant Limited

Contact: Hagimoto Madoka

E-mail: vip@antusdt.com

Address:29 CLEMENTS ROAD ILFORD LONDON UNITED KINGDOM IG1 1BH

YouTube: https://youtu.be/alffT8t2oOs

Telegram: @antusdt001

Website: https://www.antusdt.com/





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