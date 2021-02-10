Wednesday, 10 February 2021, 09:32 HKT/SGT Share: 【A股点评】 英科医疗(300677︰CH) 发盈喜：2020年净利润创新高 H股上市有利扩张

香港, 2021年2月10日 - (亚太商讯) - 在深交所上市的英科医疗(300677:CH)于1月24日公布了2020年全年业绩预喜，预计去年可实现归母净利润68至73亿元人民币(下同)，同比增长约3713.45%至3993.85%。业绩增长主要原因是报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，全球一次性防护手套需求激增，公司的一次性防护手套产品售价有较大幅度增长，使得销售收入和毛利率均大幅提升。



公司于1月6日亦在临时股东大会中获决议通过了香港 H 股上市计划。不少券商在公司公布盈喜及通过H股上市计划决议后陆续发布研报，其中国盛证券指马来西亚一次性手套工厂开工、扩产受新冠疫情拖累，国内龙头企业优先承接全球产能转移，疫情下英科医疗的手套业务量价齐升，业绩高增长带来充裕现金流，而公司作为一次性手套行业龙头，有望持续巩固国内龙头优势地位，后续H 股发行募资可进一步增厚资金实力。凭借其在材料及生产设施的技术和创新、资本和资源、供应链、销售网络及品牌方面的优势，英科医疗已作好准备把握市场机会，加强其在一次性手套行业的领导地位，矢志成为全球个人防护装备行业中最具竞争力的公司。



事实上，本次新冠疫情极大的提升了全球居民的健康防护意识，也让各国政府认识到公共卫生领域投资的不足。银河证券表示，新冠疫情使得医用手套等防护用品供应出现巨大缺口，发达国家产业空心化导致其医疗防护物资生产力不足，除中国外的发展中国家大多也欠缺必备的工业生产基础设施。国内以英科医疗为代表的企业凭借完整的产业链优势，积极扩充产能抢占市场，即使未来疫情消退，也有望凭借本次疫情期间建立的供应关系，维持客户，永久性提升一次性手套市场占有率，跨越式成长为全球手套龙头企业。



疫情防控常态化 全球手套供不应求

光大证券则认为在未来一两年内，疫情防控常态化仍将是大概率事性，日常防护品的需求将维持高位。尽管全球各大厂商均有扩产计划，但考虑到劳动力短缺、产能投放周期等因素，未来一两年内全球手套行业仍将处于供不应求的状态。



一次性手套加工设备非标准化，需每家企业自行研发、设计和建设。要让生产线高效、稳定和低能耗的运转并保证产品质量的难度极大，需要厂商长期生产积累经验方能实现。同时，考虑到生线线、土地、厂房等建设成本，因此仅有具备资金优势和技术优势的龙头厂商有能力大规模投建丁腈手套工厂。再者，丁腈手套产线建设周期较长，一个项目从规划选址到实现投产至少需要 14至18 个月，更早进行产能布 局的厂商将具备很大的先发优势。



英科医疗是中国最大及全球第二大的一次性手套供货商

根据弗若斯特沙利文报告，按2020年上半年的销售收益计算，英科医疗是中国最大及全球第二大的一次性手套供应商。



公司正在积极就产能扩张进行部署。公司在淮北(中国安徽)、青州(中国山东)及淄博 (中国山东)建立了三个生产基地。于2020年，公司新增产能约170亿只一次性非乳胶手套，增长率为89.5%。根据弗若斯特沙利文报告，英科医疗为一次性手套行业中产能提升最快的企业。



2021年2月，总年产能约为 450亿只一次性非乳胶手套，根据目前产能扩充计划，公司预期其一次性非乳胶手套的年产能将可在未来12至15个月增加至约1,200亿只。



自2019年底COVID-19疫情爆发以来，一次性手套行业经历急剧增长。根据弗若斯特沙利文报告，预计该市场的销售收益将由2019年的87亿美元增长至 2025年的249亿美元，复合年增长率达19.1%。



英科医疗不但拥有创新自动化生产设施及先进制作工艺，亦拥有一支具有丰富行业经验及专业知识的管理团队。英科医疗董事长刘方毅从上世纪九十年代起，一直从事手套等产品的国际贸易业务，大客户营销成果显著，对手套行业发展趋势把握精准。而公司的高级管理层团队，大多数成员都在公司任职超过10年，并已建立精细化管理体系，不断鼓励创新和效率。



光大证券认为从长期看，公司具备装备集成、技术研发、区位成本等优势，是国内高端丁腈手套绝对龙头，有望成为全球领先的高端医用手套供应商。



文章来自中金在线香港 – 古中人





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