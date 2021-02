Monday, 8 February 2021, 16:06 HKT/SGT Share: 基因检测行业的未来明珠获资本巨头鼎力相助 诺辉健康潜力十足

香港, 2021年2月8日 - (亚太商讯) - 开年至今,港股市场氛围热烈,康希诺生物、荣昌生物、康方生物等生物科技公司涨势喜人。由于新冠肺炎疫情仍在世界范围扩散,促使医疗需求急剧上升,此类生物科技领域的「18A上市公司」自2020年以来愈发受到市场关注,股价表现亮眼。







近期恰有数家生物科技公司预备上市,诺辉健康正是其中之一。诺辉健康是中国癌症筛查市场的先行者,旨在大力推进癌症筛查技术创新,并加快癌症筛查技术于中国的采用。



基因检测行业的未来明珠

癌症筛查主要针对普通人群,旨在无症状或癌前病变阶段尽早发现癌症,以实现癌症的预防或治愈。在有利政策及投资的大力推动下,国内首款且唯一获批国家药监局癌症早筛许可证的癌症筛查测试产品,由诺辉健康自主研发的常卫清®已得到中国首部结直肠癌筛查指南和多项权威临床共识推荐,正式开始进入商业化阶段,市场前景可期。



据招股书披露,诺辉健康目前产品管线覆盖了中国10大高发癌种的3个,分别是结直肠癌、胃癌和宫颈癌,三大市场预计到2030年均将突破百亿。



结直肠癌是诺辉健康最早布局的癌种,与美国癌症早筛标杆Exact Sciences(精密科学)不谋而合。据海通国际2021年1月28日发布的研究报告,精密科学在过去的10年市值上涨36倍。



诺辉健康旗下的两款结直肠癌筛查产品(常卫清®和噗噗管®)有效互补并全面覆盖了中国抗癌协会推荐定期接受结直肠癌筛查的目标人群。两款产品均已获得国家药品监督管理局的批准并正式开始商业化。噗噗管为中国首个且唯一一个获国家药监局批准的自检FIT筛查产品。



针对中国发病率第二高的胃癌,诺辉健康正在开发的幽幽管产品是基于粪便的自检胃癌筛查测试,已于2020年11月完成注册试验,并已同时向国家药监局提交注册申请。



诺辉健康的在研管线还包括宫证清,一种非侵入性宫颈癌家用筛查测试,通过检测尿液即可实现宫颈癌筛查,预计将最早于2021年最后一季度前启动宫证清注册试验。中国目前没有家用型尿液宫颈癌筛查测试产品。



通过全国的医院、体检中心、药店及网上等多个管道,诺辉健康不断营销其现有产品,持续激发癌症筛查市场的潜力,提升产品的商业价值。



投资机构的新兴焦点

截至目前,诺辉健康多次获得全球知名风险投资、顶级生物医疗基金和长线投资机构的持续关注,投资总金额逾1.6亿美元,是癌症筛查领域迄今最受投资人青睐的公司。据公开资料,诺辉健康牵手君联资本、启明创投、奥博资本、软银中国资本以及Rock Springs等资本巨头。尤其值得关注的是,诺辉健康E轮领投方Rock Springs也是美国癌症早筛标杆Exact Sciences(精密科学)的投资方。



此次,诺辉健康引入了16名基石投资者,包括景顺、清池资本、博裕资本、GIC、加皇环球资产管理、Columbia Funds、Janus Henderson Funds、Rock Springs Capital、Worldwide Healthcare Trust PLC、LAV、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments、Sage Partners、南方基金管理有限公司及E Fund,合共认购1.24亿美元股份。



癌症早筛行业具有独特的技术壁垒和临床壁垒,常卫清作为癌症早筛早筛领域的「中国第一证」具备独特的先行者优势,利于产生规模效应并扩大成本优势,外加拥有丰富成功经验及远见的管理团队携手顶级医疗健康领域投资者,诺辉健康未来的潜力不可限量。





