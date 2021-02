Monday, 8 February 2021, 08:02 HKT/SGT Share: 盈喜超预期 多家券商看好建业新生活 目标价达11.2港元至16.47港元

香港, 2021年2月8日 - (亚太商讯) - 建业新生活有限公司(股份编号:9983.HK)早前发出2020年度业绩盈喜公告,预期全年净利润增长不少于80%,超出市场预期。多间证券行对其作出「买入」或「跑赢大市」评级,给予的目标价达11.2港元至16.47港元,与上周五收市价7.6港元比较,潜在涨幅达47%至88%,其中光大证券上调目标价至更将目标价由原先的14.62港元提升至16.47港元,而建银国际重申公司是物业管理股中的首选:



建议 目标价

光大证券 买入 16.47港元

建银国际 跑赢大市 13.8港元

星展银行 买入 12.51港元

法巴 买入 13.2港元

招银国际 买入(首次覆盖) 11.2港元

国盛证券 维持买入 14港元



建业新生活公布,预期截至2020年12月31日止年度的未经审核股东应占利润将较上年度增长不少于80%,主要由于1)物业管理及增值服务中,在管面积大幅增加及增值服务收入增加;2)建业+平台的注册用户数量大幅攀升,导致生活服务的收入增加;3)集团推行提质增效措施,管理费用率持续降低所致,亮丽业绩得到多家大行正面评价。



光大证券:深耕优势渐呈现 评级「买入」 上调目标价至16.47港元



光大证券的研究报告指,随着建业集团项目的陆续交付,以及围绕已有项目开展收并购和外拓,建业新生活于河南省内的项目密度将进一步提升,区域长期深耕优势逐步显现,将提升公司成本控制和快速拓展的能力以及物业服务的经营水平,同时建业+平台的生活服务板块将充分利用区域人群聚集优势,发挥乘数效应,扩大用户覆盖面。公司目标价由14.62港元上调至16.47港元,维持「买入」评级。



建银国际:重申公司为物管股首选 维持「跑赢大市」评级 目标价13.8港元



建银国际的研究报告指,截至2020年12月,公司非住宅物业占管理总楼面面积的41%,高于去年的30%,反映管理层为实现管理组合多样化所做的努力。该行预计公司的合约总建筑面积和管理总建筑面积在2021财年将增长40-50%,并预测公司2020-2022年的净利润复合年增长率为53%,重申公司是该行在物业管理公司中的首选,维持「跑赢大市」评级及目标价13.8港元。



星展银行:高增长股票被低估 维持「买入」评级 目标价12.51港元



星展银行的研究报告指,建业新生活拥有完善的「建业+」平台,并且已经在成熟的会员模式下运营,已为未来的社区变现做了充足的准备。截至2020年12月底,公司合约面积和在管面积分别达成1.86亿和1亿平方米的指引。此外,得益于其在河南省的深耕,公司在同业中拥有最高的项目密度,运营效率也有较广的提升空间。星展银行提升公司2020-2022年的盈利预测5-8%,维持「买入」评级,目标价12.51港元。



法巴:料未来三年增长强劲 维持「买入」评级 目标价13.2港元



法巴银行研报指,建业新生活发布盈喜,在各板块保持强劲增长,预计由建业集团交付的项目和第三方开发商的新物业管理合同将推动公司未来三年收益的强劲增长,而且公司拥有「建业+」线上线下一站式产品和服务平台,用户数量增长潜力庞大,将是其生活方式服务板块的主要驱动力。法巴银行认为公司目前的股价被低估,维持「买入」评级,目标价13.2港元。



招银国际:区域领导地位突出 首次覆盖予「买入」评级 目标价11.2港元



招银国际指出,虽然建业新生活作为河南的区域性物管公司,其物管费较低,但可被快速的扩张抵消,在该地区的领导地位毋庸置疑。截至2020年12月,公司储备总建筑面积达到在管总建筑面积的87%,扩张轨迹十分清浙。招银国际预测,公司2019-22财年在管总建筑面积的复合年增长率将达52%,河南省潜在的并购活动亦将进一步推动增长,目前公司的区域性领导地位被低估,首次给予其「买入」评级,目标价11.2港元。



国盛证券:省外布局加码提速 维持「买入」评级 目标价上调至14港元



国盛证券发研报指,去年底,建业新生活以1亿元人民币收购泰华锦业 51%股权,公司的省外布局将更进一步,有望持续提高在河北区域的项目密度。2020年,「建业+」平台新增注册用户149万人,同比增长30.3%;全年累计GMV总额7.8亿元人民币,同比大幅增长83.9%。预计随着公司覆盖用户范围持续扩张,建业+平台GMV未来有望延续快速增长。公司目标价由10港元上调至14港元(对应2021年25倍PE),维持「买入」评级。





