健倍苗苗（保健）有限公司于香港联交所主板挂牌上市

香港, 2021年2月5日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗(保健)有限公司 (「健倍苗苗」 或「公司」,连同其附属公司统称「集团」),一家总部设于香港的领先品牌医疗保健品推广及分销公司,业务遍及大中华、东南亚及其他选定国家,今天于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板正式挂牌买卖,股份代号为2161。



健倍苗苗产品组合多元化,20个主要品牌之中,包涵了11个第三方品牌及9个自主品牌。



作为雅各臣科研制药有限公司(「雅各臣」;股份代号:2633)的附属公司,健倍苗苗拥有医药专业背景和传统,在业内享有独特定位,一直以来都是以产品功效及质量为首要考虑,专注满足消费者的医疗保健需求。作为香港领先的品牌医疗保健品营运商,集团经营合共20个主要品牌,包括11个第三方品牌及9个自主品牌,其中包涵了非处方品牌药及非处方品牌中药。于公开上市后,雅各臣将继续间接持有健倍苗苗超过50%权益,而健倍苗苗将继续为雅各臣的附属公司。



成功上市后,有鉴于中国跨境电子商务市场迅速发展,中国市场对海外医疗保健品的需求有所增加,加上国内跨境电子商务渠道的结构及形式日渐完善,集团的目标是透过跨境电子商务计划扩大产品供应并加深产品在中国的渗透。集团同时计划透过内部增长及并购进一步扩张产品组合,以维持竞争地位并确保未来之增长及成功。



凭借集团于香港建立的广阔销售及分销网络,健倍苗苗计划透过整合区域资源及业务据点,开发亚洲品牌医疗保健品采购及分销平台,并加强和扩大其在东南亚的业务版图。此外,在香港广泛的市场网络基础下,集团已做好充分准备,能够更好地释放其中医网络的销售和分销潜力。



本次集团公开发售所得款项净额约为10.6百万港元,其中47.2%将用于为品牌中药的组合开发及品牌管理提供资金; 43.4%将用于为从第三方品牌拥有人获得更多分销权的付款提供资金,而余下的9.4%将用于补充营运资金及用于一般企业用途。



有关健倍苗苗(保健)有限公司 (股份代号:2161)

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司,产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。作为香港领先的品牌医疗保健品运营商,集团拥有一系列品牌医疗保健品,包括品牌药、医疗保健品及品牌中药。有关集团详情,请浏览: www.jbmhealthcare.com.hk



