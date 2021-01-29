亚太丝路投资有限公司公布更名建议获股东通过



香港, 2021年1月29日 - (亚太商讯) - 亚太丝路投资有限公司（连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767.HK）欣然宣布更改公司名称的建议于股东特别大会正式通过，集团将更名为「中基长寿科学集团有限公司」，建议需经百慕大公司注册处处长批准后方可作实。



新名称将更切合集团在长寿科学上的业务发展，同时更准确反映集团未来之核心业务，有利于塑造全新的企业形象。



亚太丝路投资有限公司主席兼执行董事闫立先生表示﹕「未来随着社会人口老龄化，长寿科学将是一片不可多得的蓝海机遇。集团作为长寿科学的研发转化平台，我们看准市场迅速扩张的机遇，以崭新的长寿管理方案实现『让人类健康地长寿』的愿景，通过长寿生物制品、细胞及基因疗法，以及先进医疗检测及长寿管理等科学技术，为人类的健康作出贡献。新名称不仅能展现集团专注发展长寿科学的决心，同时标志着集团迈向新里程碑。我们将建立长寿生物制品NMN（Nicotinamide mononucleotide）全产业链平台，亦会在全球不同渠道推出更多产品，旨在扩大集团于长寿生物制品市场之份额，为股东缔造长远的回报。」



关于亚太丝路投资有限公司

亚太丝路投资有限公司（0767.HK）主要从事长寿科学、借贷、证券投资及投资咨询业务。凭借管理层在生物科技行业的专业知识及技术，集团近年锐意进军国内长寿科学医疗行业，以崭新的长寿管理方案实现 「让人类健康地长寿」的愿景，透过长寿生物制品、细胞及基因疗法及先进医疗等长寿科学技术，为人类的健康作出贡献，从而建立良好声誉。



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