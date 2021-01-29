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来源 IGG Inc IGG与TapTap达成战略合作

香港, 2021年1月29日 - (亚太商讯) - 近日，全球知名游戏厂商IGG与高质量手游玩家小区平台TapTap达成战略合作，双方将携手探索精品游戏与优质平台合作的更多可能，力求在国内安卓游戏平台实现1+1＞2的效应。







近日IGG与易玩（上海）网络科技有限公司完成签约，正式开启战略合作。IGG明确表示：未来旗下在中国大陆地区安卓平台发布的优质手游产品，除集团自营渠道外，将优先在TapTap平台发布。



IGG高级副总裁Maggie表示：中国手机游戏玩家数量位居世界之首，国内安卓市场分发渠道众多，但TapTap作为近年来广受玩家青睐的平台，无疑是其中口碑较好，发展较快的优质流量分发渠道之一。TapTap不仅是玩家之间互动的小区，更能够成为游戏厂商与玩家之间交流的平台，我们希望通过这次合作，进一步加深与玩家的沟通，听取玩家的反馈，为所有热爱游戏的玩家提供更好的游戏体验！



TapTap 副总经理雷绍满同样表示：很高兴和IGG达成本次战略合作，我们希望为TapTap用户提供更多优质游戏的选择，并通过与全球化的游戏厂商合作，提高全球的品牌知名度，进而推动TapTap平台国际化。对我们而言，与IGG的合作是朝着未来发展迈出的关键一步。毕竟，“玩家选择一款游戏，将主要取决于游戏的内容本身”。而我们要做的，就是将好的产品更精准地推荐给用户，以此吸引更多优质玩家进入TapTap，进而形成闭合的良性循环。



IGG和TapTap的战略合作，将实现精品游戏厂商与优质玩家平台的合作共赢，双方将秉承着服务玩家的相同理念和愿景，共同推进游戏行业的进步，未来发展令人期待。



关于IGG Inc

IGG集团创立于2006年，是一家全球领先的手机游戏开发商及营运商，总部设在新加坡，于美国、中国、加拿大、日本、韩国、泰国、白俄罗斯、菲律宾、阿联酋、印度尼西亚、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地区设有分支机构。IGG为世界各地的用户提供多语言、多类型的精品游戏。除Apple、Google、Microsoft和Amazon等主要合作伙伴外，集团已与全球超过百家推广平台建立了长期合作伙伴关系。IGG最受欢迎的游戏包括《王国纪元》、《城堡争霸》、《战地王座：氏族争霸》、《奇幻书境物语》等。





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