Thursday, 28 January 2021, 18:00 HKT/SGT Share: 寰亚传媒（8075.HK）与天下一，Kim Chou及FMP成立Cool Style 向电商短视频庞大市场进发

杨颖成为 Cool Style 策略性股东

香港, 2021年1月28日 - (亚太商讯) - 寰亚传媒集团有限公司（「寰亚传媒」）连同其附属公司（「集团」股份代号：8075）， 欣然宣布与天下一集团有限公司（「天下一」）成立Cool Style（「公司」），共同营运及拓展新娱乐事业板块。



天下一为近年发展迅速的全方位影视公司。Style International（风尚国际）由Kim Chou（周优根）创办，为香港顶尖的经纪公司之一。成立Cool Style后，公司的经营范围包括提供艺人管理及相关业务，以丰富资源和平台培养新力军，凝聚新力量为业界注入新动力；制作本地电影以培育及提供机会予新晋演员; 另外亦制作以社交媒体及电子商务为主的短视频，藉此捉紧庞大的短视频市场机遇，提供优质内容，维持公司长远发展。



Cool Style 将为影视娱乐行业注入新活力



长期以来寰亚传媒与天下一的关系良好，除多部电影制作上的合作外，双方早前合资成立天寰电视制作有限公司，制作电视剧《地产仔》。 近日寰亚传媒的股份配售完成，天下一为其中一位获批股的股东。Cool Style结合寰亚传媒和天下一的先天优势，使双方的合作更为紧密。



过去一年，多部集合香港年轻一代电影工作者的港产电影逆流而上，赢得票房与口碑双丰收。寰亚传媒及天下一期盼未来透过Cool Style拍摄一系列符合大众审美的本地电影，为电影行业注入新活力，并为新人提供工作及曝光机会。同时，Cool Style将与各地多个网络及多个渠道进行在线视频平台合作，旨在利用互联网为香港电影业全面赋能。



积极进军短视频及捉紧电商机遇，引领娱乐行业变革风潮



适逢短视频及社交电商近年蓬勃发展，寰亚传媒及天下一把握机遇，积极入局短视频及电商行业，将传统娱乐模式与新经济互相融合，利用既有庞大且丰富的资源勇于创新。盼望透过Cool Style作为进入新经济娱乐行业窗口，助力香港艺人进入短视频新兴行业发展。



FMP为香港知名导演冯德伦创办的制作公司，曾经参与制作多项国际项目包括美剧《Into The Badlands》。FMP将参与策划短视频的创作及制作，提高产品的质素与水平。



引进知名娱乐名人作策略性股东 结合新旧娱乐产业



Cool Style更获得杨颖（Angelababy）成为Cool Style 策略性股东。公司相信凭借其在传统及新兴娱乐产业的知名度及影响力，能为Cool Style 开拓新旧交替的渠道，展开新兴娱乐产业新篇章。



关于寰亚传媒集团有限公司（股份代号：8075）

寰亚传媒集团有限公司（「寰亚传媒」，连同其附属公司「集团」）为其中一个拥有完善影视演艺业务的领先华语娱乐集团。寰亚传媒的主要业务包括制作及发行电影和电视节目；举办、管理及制作演唱会及现场表演；艺人管理；音乐制作及出版；媒体内容授权；以及提供策划及管理文化、娱乐及现场表演项目之顾问服务。除香港总部外，集团于北京、上海、台北及首尔亦设有办事处。



关于天下一集团有限公司

天下一集团有限公司本着「创新视野．敢作敢为」宗旨，从电影和电视剧出发，其后不断扩展，开发出不同的相关业务，成为亚洲发展最全面的综合企业集团之一。 集团旗下业务包括：电影和电视剧项目发展、投资及制作、后期制作、音响效果、视觉效果、电影宣传及艺人管理等。天下一集团业务范围灵活多变，开发创新题材的同时，保留传统影视文化，开拓潜能。 集团公司总部设于香港，其业务范围遍及亚洲各地区，包括：中国内地、泰国、韩国等地。公司积极招揽各方台前幕后专业精英，同时俱备实力、经验与商业智慧，结集人才，形成一体，锐意为亚洲电影观众带来新「戏」象。



关于Film Magic Pictures Limited （“FMP”）

FMP 为著名导演监制兼演员创办的娱乐制作公司，以全世界年青一代观众为目标市场，主力开发及制作迎合他们品味的内容。







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