Thursday, 28 January 2021, 09:32 HKT/SGT Share:

来源 Broncus Holding Corporation 堃博医疗完成D轮融资 加速实现肺部精准介入诊疗一体化闭环

香港, 2021年1月28日 - (亚太商讯) - 肺部疾病精准介入诊疗全球引领者堃博医疗(Broncus)公司日前宣布,已完成数千万美元的D轮融资。本轮融资由方源资本(FountainVest Partners)领投,Exome Asset Management、夏焱资本(Summer Capital)、璞林资本(Valliance Capital)等跟投。



堃博医疗是一家专注于肺部疾病精准介入诊疗技术研发和生产的企业,基于全球唯一实时图像融合全肺导航技术,拥有坚实专利技术护城河的堃博医疗搭建了以AI和算法为基础的从诊断到治疗的一体化肺部诊疗产品管线。



此轮融资后,堃博医疗将继续围绕核心产品包括肺癌、肺气肿介入治疗产品的研发和升级、临床研究以及全球市场布局进行投入,加速实现全肺导航下的从介入诊断到治疗一体化解决方案的闭环。堃博医疗此前已完成三轮融资,投资方包括启明创投、清池资本、百度资本、济时资本、德弘资本、Intuitive Surgical等全球知名风险投资机构以及产业巨擘。



堃博CEO湛国威表示:「新冠疫情肆虐,全球空前关注肺部健康,堃博医疗全肺抵达导航平台是实现肺部疾病微创介入诊疗至关重要的技术突破。依托全球唯一实时图像融合全肺导航技术,堃博医疗为肺癌、肺气肿两类肺部恶疾以及更多的肺部疾病提供了全新的精准介入治疗解决方案。」



方源资本董事总经理李甄表示:「方源资本致力于与具备创新能力的行业领先企业合作,而堃博医疗是肺部精准介入诊疗领域的领军企业之一,已经实现从诊断到治疗全流程产品线的覆盖。我们期待充分利用方源的国内外医疗资源和经验,大力支持堃博医疗发展,迈上新的台阶。」



堃博医疗在全球范围内已经获得近200 项专利授权,其全球独有经支气管出气道导航技术成就了BTPNA(支气管镜经肺实质结节抵达术),满足临床对高准确性的全肺抵达需求,弥补现有治疗方式的较低诊断率和治疗短板,开辟肺部气道外病变部位精准定位诊疗新篇章。在多轮融资的顺利完成后,堃博医疗的治疗产品管线自主研发和全球商业化布局得以快速推进,这些产品的陆续上市将推动医学界解决肺癌、肺气肿两大恶疾的精准介入治疗,颠覆性的变革肺部疾病治疗标准。



关于堃博医疗

堃博医疗,肺部疾病精准介入诊疗全球领导者,提供全球唯一的实时图像融合全肺导航诊疗一体化精准解决方案。公司在中国和美国设有研发及生产基地,全部技术自主开发,其在中国、美国和欧洲等全球主要市场授权及申请的专利已超过450项。公司以核心专利产品开创BTPNA术式,满足临床对高准确性的全肺抵达需求。堃博医疗LungPro全肺诊疗导航系统及LungPoint增强现实导航系统均已获批在中国、美国、欧洲等上市销售,其基于导航技术平台的一体化诊疗耗材产品处于世界创新前列。



关于方源资本

方源资本是一家亚洲领先的市场化独立运作的私募股权投资机构。方源资本专注于对行业领军企业的长期投资,并与管理团队密切合作,为被投企业在战略、运营、财务和资本市场等方面提供帮助,推动企业成长,创造卓越价值。方源资本已在亚洲、欧洲和美国完成了一系列成功的标志性投资,重点投资领域包括消费、媒体和技术、医疗健康、工业及金融服务。



关于Exome

位于纽约的Exome Asset Management由萨姆·伊沙利(Samuel D. Isaly)先生创立,专注于全球生物医药领域的投资。他曾作为全球著名生物医疗基金OrbiMed Advisors LLC的创始和管理合伙人之一,带领OrbiMed将资产管理规模从1998年的10亿美元增长至2018年的150亿美元。萨姆·伊沙利(Samuel D. Isaly)先生目前担任OrbiMed的荣誉主席。



关于夏焱资本

夏焱资本是一家汇集业内资深金融家的多策略投资机构,专注于全球投资机会,重点在医疗健康、消费、教育、物流和金融科技行业领域进行精准投资和布局。作为具有全球视野的多策略投资者,夏焱资本通过自上而下的研究方法来发现正处于变革中,特别是夏焱资本能够促成其价值实现、以及可能成为中国机构战略投资或并购标的的公司。



关于璞林资本

璞林资本是一家专注于长期投资和价值投资的基金,采用自下而上的投资方针,已成功投资数家优质企业。李琳先生是基金的创始人和首席投资官,拥有超过20年的投资经验,并在近期被委任为联交所上市委员会委员。李琳先生曾经在知名国际基金CQS及奥氏资本负责亚太区股票投资,对大中华地区的市场有深刻的理解和认识。



传媒垂询:

堃博

邓雪蕊

电邮:shirley.deng@dnamedtech.com





话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Broncus Holding Corporation Oct 14, 2020 12:02 HKT/SGT 堃博C轮融资数千万美元 持续领跑肺部疾病精准介入治疗领域 July 20, 2020 13:09 HKT/SGT 堃博与奥林巴斯(欧洲)达成战略合作协议 更多新闻 >>