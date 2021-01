Wednesday, 27 January 2021, 19:02 HKT/SGT Share: Co2Bitcoin(Co2B) 提供应对全球变暖新思路 Co2Bitcoin将于2021年1月28日在 www. coinsbit.io 交易所上市。

纽约 , 2021年1月27日 - (亚太商讯) - Co2Bitcoin是一种新的金融工具。该工具由具有创新精神的去中心化团体创立,专注于缓解气候变化带来的不利影响。加密货币Co2Bitcoin将于2021年1月28日向公众开放,将为参与各国提供资金,应对全球变暖问题。Co2Bitcoin已经被用于收购和保护巴西雨林中的1亿多棵树。该项目通过维护灌木、控制山火,从而达到为子孙后代保护巴西雨林的目标。



该货币的流动性将受到各方面支持,包括投资者对加密货币和去中心化金 融 (DeFi)的追捧,以及对'环境、社会和公司治理(ESG)'日益增长的需求。和其他货币一样,Co2Bitcoin货币取决于其效用,当然还有供求关系来决定其汇率。



Co2Bit ( http://www.co2bit.com/news )已经与多个地区的权威机构签订合作协议。Co2Bit有许多优势:



- 它是第一个得到许多地区正式支持的加密货币。各权威机构将成为主要的加密货币持有者。这一点让该加密货币更加安全。

- 它有一个公益目标。该项目通过资助旨在减少全球变暖消极影响的项目,达到保护地球的目的。

- 该项目具备'环境、社会和公司治理(ESG)'的愿景,保护公募基金和机构基金的长远利益。

- 该项目将创建一个更有效、流动性更强的碳信用体系。大型碳排放机构除了选择传统的碳信用(carbon credits)交易平台外,还可以购买 Co2Bitcoins。这将对这些大企业维护品牌形象起到正面效果。



过去4年,碳信用证(carbon credit certificates)的价格稳步上升。但碳信用(carbon credits)市场仍然是一个专业市场,私人投资者极难进入。基于市场对于碳信用交易增长的需求,Co2Bitcoin 可能会成为一种新的金融工具, 被公司用作自愿碳信用。具体来说, Co2Bitcoin 资产可以在公司的环境年度报告中提及,以提高其 ESG评级。这将最终导致这种加密货币被越来越多地使用,增加其流动性和实用性。对于投机者来说,这种需求也会对Co2Bitcoin 的价格升值产生积极影响。



Co2Bit 加密货币注入环保项目后,将促进太阳能、风能和水电站的技术创新,帮助研发研发钢铁和塑料生产的新技术,推进农业产量,以及加速全球保护森林的项目。



Co2Bit 币也将受益于其他金融产品的助推。因为私人和机构投资者对加密货币的兴趣正在快速增长。在 Ethereum 区块链及其智能合约中,一枚 Co2Bit 币的价值为 1/13 个 ETH。根据 2021 年 1 月 25 日每 ETH1404 美元的价格,每个 Co2Bitcoin 的价格为108 美元。



用国际政治家和十次世界象棋冠军Anatoly Karpov的话说:"Co2Bitcoin 提供了真正的,可实际操作的解决方案,帮助解决困扰世界的全球气候变暖的问题。"



更多信息请访问 Co2Bit.com 。Co2Bit 币将于2021年1月28日上市。发行方是备受推崇、屡获殊荣的Coinsbit 交易所( https://coinsbit.io/ )。这个交易所最近推出了他们的去中心化交易所(DEX)。该交易所以可靠性和便利性而闻名,适合所有经验的交易者。Coinsbit 交易所为每笔交易提供了安全协议保障,服务对象包括世界上第一个用加密货币购买商品的在线商店。而且平台也提供更加便利的互联网融资服务。今天就在 https://coinsbit.io/ 免费注册。



