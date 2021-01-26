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来源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗（保健）有限公司将从雅各臣科研制药有限公司分拆 公布于香港联交所主板上市计划详情

香港, 2021年1月25日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」 或「公司」，连同其附属公司统称「集团」），一家总部设于香港的领先品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家，今天公布其股份于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划详情。



健倍苗苗行政总裁兼执行董事黄一伟先生（左）及健倍苗苗品牌中药业务总裁兼执行董事朱家荣博士（右）



摘要

- 按收益计，二零一九年为香港第四大经营非处方品牌药及非处方品牌中药的品牌营运商

- 作为雅各臣科研制药有限公司（「雅各臣」；股份代号：2633）的附属公司，健倍苗苗是拥有药品专长及独特领域的公司，薪火相传将继续以产品功效及质量为先的企业文化承传下去

- 不断增长的著名品牌组合及卓越的品牌管理能力，于二零二零年三月三十一日，集团经营合共20个主要品牌，包括11个第三方品牌及9个自主品牌

- 香港的销售及分销网络广阔，地理位置覆盖中国、澳门、台湾以及于东南亚、欧洲、北美及加勒比海群岛等地区的选定国家



雅各臣间接持有健倍苗苗股份的85.04%，于建议分拆完成后，雅各臣将持有健倍苗苗不少于50%权益，而健倍苗苗将继续为雅各臣的附属公司，其业绩将继续整合在雅各臣的的财务报表中。倘分拆事项得以进行，雅各臣将透过实物分派方式分派股份，每位合资格的雅各臣股东每持有8股雅各臣股份可获分派一股健倍苗苗股份。



健倍苗苗已获三名策略性投资者的首次公开发售前投资，包括New Heritage Healthcare Limited──雅各臣于二零一六年全球发售时的基石投资者之一，亦为其现有股东；Gold Century Assets Limited──其全资拥有的附属公司建丰胃仙－U有限公司为集团的合资伙伴；景柏有限公司──满贯集团控股有限公司（「满贯集团」；股份代号： 3390），一间在香港联交所主板上市公司的间接全资附属公司，满贯集团为健倍苗苗的香港分销商，亦为一间共同控制实体的合资伙伴的母公司。首次公开发售前投资发行了合共97,000,000 股股份，占紧随首次公开发售前投资完成后的已发行的健倍苗苗股份总数约11.43%，总代价为97.0百万港元。



发售详情

集团拟公开发售合共44,686,000 股健倍苗苗股份。在扣除包销佣金及就公开发售应付的估计开支后，并假设发售价为每股发售股份1.2港元，预计公开发售所得款项净额约为10.6百万港元。中国银河国际证券(香港)有限公司为是次上市的独家保荐人。



香港公开发售于二零二一年一月二十六日（星期二）上午九时正开始，并将于二零二一年一月二十九日（星期五）中午十二时正结束。分配结果预期将于二零二一年二月四日（星期四）公布。健倍苗苗股份预计将于二零二一年二月五日（星期五）开始在香港联交所主板交易，股份代号为2161，每手买卖单位为2,000股。



投资摘要

著名品牌组合不断增长及品牌管理能力卓越的香港领先品牌营运商

按收益计，集团于二零一九年为香港第四大经营非处方品牌药及非处方品牌中药的品牌营运商1。于二零二零年三月三十一日，集团经营合共20个主要品牌，包括11个第三方品牌及9个自主品牌。此外，集团在本地市场引进海外领先品牌医疗保健品方面已建立良好的往绩记录，并会基于不断变化的人口及消费者行为，重整传统家用品牌的品牌定位及注入动力。相信其品牌管理能力是集团于品牌医疗保健市场的一大核心竞争优势。



拥有雅各臣的制药背景及质量主导文化的独特领域公司

雅各臣是香港领先的非专利药龙头公司1。健倍苗苗作为其附属公司，拥有药品专长及独特领域的公司，薪火相传将继续以产品功效及质量为先的企业文化承传下去。凭借雅各臣于制药行业备受尊崇和信赖的声誉以及崇高市场地位，相信能使第三方品牌拥有人及产品原制造商更倾向选择与集团合作。另外，集团坚守一间合乎道德标准的医药公司沿用的高标准品质控制，因此健倍苗苗仍是香港少数获GMP认证的品牌中药制造商之一。凭借提供可靠优质产品的悠久往绩记录，相信将有利于集团把握任何未来市场机遇。



通过采购及开发领先类别产品以及收购具协同效益的品牌实现双引擎增长

集团设有一支具备相关地区行业知识的专业产品研发团队，在其支持下，集团于部署双引擎支持业务发展方面的往绩记录悠久。集团除了透过深入了解及洞悉医疗保健趋势及市场空间类别外，亦识别具适当吸引力及功效特性的候选产品或发明，以逐步发展其业务。集团也按照增长及业务方向来进行策略收购及投资，实现协同效益的一贯能力。健倍苗苗通过收购及整合具吸引力的品牌医疗保健品，成功扩大自身的品牌组合。



香港销售及分销网络广阔，覆盖多个地区

集团已于香港建立广阔的销售及分销网络，地理位置覆盖中国、澳门、台湾以及于东南亚、欧洲、北美及加勒比海群岛等地区的选定国家。集团与主要零售商及香港分销商稳定的业务关系，加上交付优质产品的声誉以及广阔的分销网络，使健倍苗苗的新产品能够产生有效零售渗透及实现商品化。凭借专为各类产品及地区市场而设的各种销售及分销模式，相信健倍苗苗已具备充分条件发展成为亚洲品牌医疗保健品的可持续地区平台。



资深管理团队具备深厚行业知识及区域经验

集团的核心管理团队由一批技术娴熟的行业专家组成，彼等具备彪炳的往绩记录及超群的执行能力。绝大多数董事及高级管理团队平均拥有约25年的相关行业经验，并具有注册药剂师或制药或医学学术背景。集团相信，资深高级管理团队一直并将继续是其成功部署双引擎增长的关键，让集团可进一步整合区域资源及抓住新机会。



业务策略

由于中国市场对海外医疗保健品的需求有所增加，加上中国跨境电子商务渠道的结构及形式日渐完善，令中国跨境电子商务市场迅速发展。根据弗若斯特沙利文报告，中国电子商务市场药剂制品的总商品交易额预测至二零二四年将达到4,522亿港元。集团计划透过跨境电子商务计划扩大产品供应并加深产品在中国的渗透。为了可于中国所有省、市、县的终端消费者中扩大产品渗透并缩短产品发布时间，集团继续积极部署人力及调配资源以发展跨境电子商务，如透过多个流行平台扩大在跨境电子商务渠道的业务，及采用不同的跨境电子商务模式。此外，集团将透过跨境电子商务渠道提供合资格品牌医疗保健品，并制定综合品牌策略，提高消费者对集团品牌及自设网店的认识及提升有关形象，以促进产品发布及提高销售业绩。集团旨在透过多渠道绩效营销计划，优化线上业务并提高品牌及产品的关注度，从而加深产品在中国市场的渗透率。



集团同时计划透过内部增长及并购进一步扩张产品组合，以维持竞争地位并确保未来增长及成功。集团就产品组合追求自然增长，也通过建立现有的自主品牌产品及其品牌吸引力来调整产品供应及开发延伸产品线。同时，集团亦计划寻求适当的机会收购与其增长及业务方向一致且具协同效益的业务，以加强现有产品组合，并在产品及业务的其他主要市场增加本地业务。



利用集团已建立的业务关系及网络，健倍苗苗计划透过整合区域资源及业务据点，开发亚洲品牌医疗保健品采购及分销平台。集团将于大中华及东南亚其他选定国家采购第三方品牌产品及就精选产品取得第三方制造安排。短期内，集团计划利用已建立的当地业务关系及网络，通过建立合营企业及扩展现有伙伴关系，以进一步增强产品在当地的根基。其中，健倍苗苗已透过与香港分销商的一间共同控制实体公司与一间知名中国国有企业集团成立合资公司，来提高产品渗透率及发掘于中国的其他合作机会。同时，集团的长期目标为巩固在东南亚地区的覆盖范围及把握区内对健康保健品不断增长的需求。集团将利用于该等战略地点的往绩记录来进一步物色及引入新的第三方品牌产品，务求最终发展成为亚洲可持续品牌医疗保健品采购及分销平台。



利用集团于香港的网络广阔，健倍苗苗计划释放其中医网络的销售及分销潜力。相信集团与香港中医的直接接触及频繁互动使其对彼等的运作、偏好及营商环境取得具体的见解及洞悉。健倍苗苗务求利用此等见解来把握新商机并将该分销渠道变现。



所得款项用途

假设发售价为每股发售股份1.2港元，所得款项净额估计约为10.6百万港元，集团将用作以下用途：



项目 / 百分比

为品牌中药的组合开发及品牌管理提供资金：47.2%

作为发展第三方品牌产品组合增长策略的一部分，为从第三方品牌拥有人获得更多分销权的付款（预付、分期或其他方式）提供资金：43.4%

补充营运资金及用于一般企业用途：9.4%



有关健倍苗苗（保健）有限公司

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有一系列品牌医疗保健品，包括消费者医疗保健品及品牌中药。有关集团详情，请浏览： www.jbmhealthcare.com.hk



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