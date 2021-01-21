中汇集团（0382. HK）公布2021财年首三个月业务进展



香港, 2021年1月20日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区（「大湾区」）最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）欣然公布截至2020年11月30日止三个月（「回顾期」）之未经审核财务以及业务进展的最新数据。



图一：广州增城校区



图二：肇庆四会新校区



图三：（广州，左起）首席运营官刘文琦女士、执行董事兼首席执行官廖伊曼女士



图四：（香港，左起）首席财务官兼公司秘书黄成满先生、投融资与投资者关系部总监印国庭先生



业务进展亮点（截至2020年11月30日止三个月未经审计之相关数据）

- 收入同比增长15.6%至约243.6百万元（人民币，下同）；

- 毛利同比增长16.6%至约121.5百万元，毛利率同比提升0.4个百分点至49.9%；

- 在校学生人数（1）同比增加10.1%至38,784人；

- 华商学院平均学费同比提升7.8%至26,603元，华商职业学院平均学费同比提升4.7%至16,355元；

- 已获纳入MSCI中国全股票小型股指数成分股，于2020年11月30日收市起生效。

注：（1）为华商学院、华商职业学院、澳洲国际商学院及新加坡中汇学院之截至2020年11月30日止三个月的在校学生人数总和



于回顾期内，中汇集团收入约243.6百万元，同比增长15.6%；毛利约121.5百万元，同比增长16.6%，毛利率49.9%，同比提升0.4个百分点。在校学生人数达38,784人，同比增长10.1%；平均学费方面，广东财经大学华商学院（「华商学院」）为26,603元，同比增长7.8%；广州华商职业学院（「华商职业学院」）为16,355元，同比增长4.7%。同时，集团已获纳入MSCI中国全股票小型股指数成分股，于2020年11月30日收市起生效，实现本集团的投资价值及提高在资本市场知名度。



运营回顾

回顾期内，中汇集团在国内外合共运营5所学校，于中国运营本科学校华商学院及专科学校华商职业学院；于海外运营两家职业教育机构，分别是经澳洲技能质量署（ASQA）许可的澳洲国际商学院（「GBCA」）及经新加坡教育部EduTrust权威认证的新加坡中汇学院（「EIS」），以及运营已于澳洲高等教育质量与标准署（TEQSA）注册的高等教育机构澳大利亚中汇学院（「EIA」）。



在校学生人数、报到率、分数线及在校学生平均学费均创下历史新高

中国学校华商学院和华商职业学院于2020/2021学年的在校学生人数、报到率、分数线及平均学费均创下历史新高。



- 华商学院：截至2020年11月30日止的在校学生人数为24,988人，同比增加872人； 报到率为95.68%，同比提升3.86%；2020/2021学年录取分数线文科超出广东省控线约34分，理科超出广东省控线约33分； 在校学生平均学费为26,603元，同比增长7.8%；



- 华商职业学院：截至2020年11月30日止的在校学生人数为13,336人，同比增加2,675人； 报到率为85.58%，同比提升2.44%；在校学生平均学费为16,355元，同比增长4.7%。



财务管理专业成为广东省一流专业建设点：华商学院的学科建设于报告期内再次取得突破，会计学院财务管理专业于2020年11月成为广东省一流专业建设点。此前，华商学院的会计学及新闻传播学已分别被列为广东省重点特色学科和重点培育学科。



海外学校GBCA和EIS均处于在线上课状态，授课进程顺利。另一海外学校EIA已于2020年9月成功注册招收留学生资质并于2020年11月底开授本科课程。



业务进展

内生增长 - 新校区拓展

本集团业务主要分为内生增长和外延并购。回顾期内及截至目前，本集团全日制学历教育业务的内生增长及外延并购均有所进展，主要体现在：



江门新会新校区将于2021年9月份投入使用，大力发展职业教育：本集团位于广东省江门市新会区的在建校区将用作华商职业学院新校区。江门新会新校区规划占地面积约2,000亩，预计可容纳学生约3万名。第一期将于2021年9月投入使用，学校占地面积约683亩，预计可容纳学生约12,000名。在第一期投入使用后，余下工期将于未来几年内进行。



肇庆四会新校区已投入使用：本集团位于广东省肇庆市四会市的华商学院新校区，即本科的新校区，总规划面积约800亩，预计可容纳学生约16,000名。第一期已于2020年9月投入使用，占地面积约248亩，可容纳学生约6,000名；此外，本集团已于2020年11月获得面积约234亩的地块，作为第二期工程的一部分。



随着四会与新会新校区相继落成，加上已有的增城校区约3.8万的学生容量，本集团未来于大湾区核心区域合共3个校区将带来逾8万的学生容量。



外延并购

本集团一直积极于对高等教育资源有强劲需求的泛珠三角区域寻求并购目标，首选本科学院，优质的专科学院亦会考虑。自于2019年7月16日在香港交易所成功上市后，本集团已完成首个国内高校并购项目。未来如有新项目，本集团会适时作出相应的披露。



未来发展蓝图

展望未来，中汇集团将把握国家支持民办高等教育发展的机遇，以及集团自身的优势和往绩，继续致力通过内生外延、轻重并行及线下线上结合的策略，推动学历教育及职业教育两大业务稳步发展。本集团「立足大湾区、面向全国、走向世界」，创办更多国际学校，培养更多具有国际视野和创新能力的应用型人才，目标成为全中国乃至国际知名的教育品牌，从而为股东持续创造价值。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年11月30日止三个月，本集团的在校学生人数为38,784名，旗下拥有5间国内外学校。



于中国，本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院，以大商科、大健康及IT为主要课程设置战略重点；于海外，本集团于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院（Global Business College of Australia或GBCA），提供职业教育课程和其他非学历短期课程，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构，即新加坡中汇学院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前称NYU Language School），提供长短期语言培训课程及各类文凭及高级文凭课程。此外，2020年上半年，本集团旗下澳大利亚中汇学院（Edvantage Institute Australia或EIA）获得澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可，是本集团第一间同时提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构。





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