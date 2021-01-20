Tuesday, 19 January 2021, 17:50 HKT/SGT Share: SaTT代币在Binance DEX上市，这是Uniswap以来第二个去中心化交易所

新加坡 , 2021年1月19日 - (亚太商讯) - 在Uniswap上市之后，智能广告代币SaTT很高兴宣布其在第二家去中心化交易所（DEX）上市，这次是在Binance DEX上。







在以太坊和其他山寨币也遭受了比特币牛市的冲击下，加密货币行业的总市值最近突破了1万亿美元大关。 这是前所未有的水平，2017年高峰期市场总资本也才只有约为7600亿美元。 同时，DEX在2020年实现了惊人的增长，并且随着最近对集中交易所（CEX）的监管合规性加速，似乎有望继续蓬勃发展。



未来就是DEX



币安首席执行官CZ在评论为何中心化交易所的日子屈指可数时说是：“该行业的未来在于去中心化，并且随着流动性的增强，是时候全力以赴了。”



SaTT首席执行官Gauthier Bros完全同意这一观点，DEX无疑是前进的方向。



Bros说：“ DeFi获得了广泛的关注，我们很高兴继续在Binance DEX上推出第二个DEX产品。事实上，在我们自己的去中心化交易所3Xchange上，目前正在开发Uniswap型流动资金池系统。 继续为我们的SaTT持有者提供更多机会。”



BSATT：特殊格式的BEP8代币，用于在Binance DEX上交易



Binance DEX是建立在Binance Chain上的安全本地市场，可以交换在平台上发行和上市的数字资产。 Binance Chain和Binance Smart Chain融合了双链架构，使去中心化应用程序和数字资产可以构建在一个区块链上，同时在Binance DEX上提供快速交易性能。



虽然BEP2代币是币安链上发行的技术标准，但其成本高达1,500 BNB。 BEP8令牌的最新升级发布，也称为“迷你令牌”，可容纳微型项目，知识产权和其他令牌经济体，从而为令牌交易建立更全面的场所。它的发行费仅为3 BNB。



与Uniswap上的WSATT一样，SaTT团队也致力于创建BSATT，这是为Binance Chain优化的BEP8令牌。它可以直接针对BNB和/或BUSD列出，而无需经过验证者的投票过程。此外，当BSATT BEP8令牌获得足够的流动性和成熟度时，它也可以提升为BEP2令牌。



上线详情

交易日期：2021年1月8日



关于SaTT

SaTT代表智能广告交易令牌，是一种实用程序令牌，使广告客户可以在基于以太坊的dApp上购买智能广告服务。 广告客户与影响者/发布者之间的所有交易均由SaTT智能合约管理，该合约可确保速度，透明度和安全性，并且具有成本效益。



SaTT dApp通过使用区块链Oracle从社交媒体平台（如Youtube，Facebook，Twitter，Instagram等）的第三方API检索数据来帮助量化投资回报。然后可以执行诸如LIKES，SHARES，VIEWS，TWEETS等动作。 评估并成功满足所有条件后，付款将从广告商的预加载预算自动触发到影响者/发布者的钱包。 SaTT智能广告系统快速，防篡改，安全且具有成本效益，是以太坊智能合约的完美用例。



SaTT官方渠道:

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