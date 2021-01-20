Tuesday, 19 January 2021, 15:01 HKT/SGT Share: 河南省十三届人大四次会议开幕 省“十四五规划”利好天伦燃气

郑州, 2021年1月19日 - (亚太商讯) - 河南省十三届人大四次会议和河南省政协十二届四次会议（以下简称河南两会）分别于2021年1月18日和1月17日在郑州开幕。会上提出了“十四五”规划和2035年远景目标，其中实施乡村建设行动被摆在重要位置。政府工作报告提到将在2021年加快农村基础设施提档升级，加快实施“气化乡村”工程，新增农村天然气用户200万户等。而作为河南省气化乡村的先行者和重要参与方，中国天伦燃气控股有限公司（1600.HK，以下简称“天伦燃气”或“公司”）将受益于此项政策。



根据河南大河财立方报道，在河南，天伦燃气是乡村燃气建设的先行者和领军者。2018年7月，豫资控股与天伦燃气共同出资设立了河南豫天新能源有限公司（以下简称豫天新能源），并联合设立了总规模500亿元的河南豫资天伦新能源投资基金，用于投资河南省气化乡村工程及天然气上下游产业链。截至2020年末，天伦集团联合豫资控股切入气化乡村领域已达三年，铺设天然气管网2万公里，为120万户河南乡镇居民提供表前免费安装和燃气全方位服务。



目前，天伦燃气在气化乡村的上、下游产业同时发力，计划通过延伸产业链提供多层次的产品，主动融入国内大循环。作为天伦集团董事，省政协委员张道远表示，应该在全省总体规划、明确主管部门、健全组织机构和实施制度、强化资金与气源、创新燃气特许经营权五个层次推动全省气化乡村建设。



此次河南两会上提出了《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》，草案预计十四五期间，河南省主要经济指标年均增速高于全国平均水平，生产总值再迈上两个新的大台阶、年均增长6%左右，常住人口城镇化率突破60%。而今年经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长7%以上，规模以上工业增加值增长7%左右，固定资产投资增长6%。常住人口城镇化率提高1.3个百分点左右，万元生产总值能耗降低3%左右。（来源：《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》）



除了经济目标外，草案也着重强调了生态建设及乡村建设相关工作。草案提出贯彻绿色发展理念，持续改善环境质量，强化大气污染精准防治，重污染天气基本消除，积极践行绿色发展方式，深入调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，持续降低碳排放强度，煤炭占能源消费总量比重降低5个百分点左右。在今年重点做好的8项工作中，特别提及了全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。加快实施“气化乡村”工程，新增农村天然气用户200万户，优化提升农村水、电、路、通信、广播电视、物流等基础设施，提升农村公共服务水平。2020年河南全面改善农村人居环境，管道天然气进村超过120万户同时大力推进节能降碳。推动重点行业清洁生产和绿色化改造，推广使用环保节能装备和产品，实施铁路专用线进企入园工程，开展多领域低碳试点创建，提升绿色发展水平。（来源：《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》）



而在2035年远景目标中，强调了在生态强省建设上，实现生态环境根本好转，在黄河流域率先实现生态系统健康稳定，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，基本实现人与自然和谐共生的现代化。（来源：《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》）







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