Monday, 18 January 2021, 16:41 HKT/SGT Share: 北京城的热情和西子湖畔的微醺 大唐西市（620.HK）多项活动精彩纷呈

香港, 2021年1月18日 - (亚太商讯) - 近期，大唐西市（620.HK）2020年秋季暨2021年迎新艺术品拍卖会在京举行，尽管北京正值寒冬，但会场内的气氛足以融化外面的霜冻。而在西子湖畔，公司旗下比顿山酒庄出品的十二生肖系列葡萄酒在品酒会中绽放异彩。



线下巡展线上竞拍赋能 疫情未冲淡竞拍热情

在京举办的迎新拍卖会历时两天共11个专场1026件拍品总成交1.41亿元成交率达73%。于疫情波动期造就如此高成交率的背后，是大唐西市作为主办方的尽职尽责和按防控要求有序举行活动的决心。竞拍前，主办方组织人员携数百件拍品兵分两路，赴广州和江浙沪地区巡展历时一周，到访6座城市，行程上万公里使当地藏家在家门口便可提前观摩拍品。



也有不少藏家因疫情影响取消了来京参拍的行程，主办方在宝拍平台进行全天候在线直播预展众多藏家随之纷纷转而线上观看预展和登记委托竞投，最终使活动圆满举行。藏家和投资者对艺术品的收藏热度并未削减，这也从侧面验证艺术品是抵御疫情冲击的保值资产，正在迎来阳光明媚的春天。



百场品鉴会行至西子湖畔 生肖系列酒在味蕾绽放

除了艺术品拍卖，为促进东西方文化的交流，大唐西市（620.HK）旗下红酒板块举办了一系列精彩纷呈的红酒品鉴活动。其中颇受业内瞩目的法国比顿山酒庄百城百场葡萄酒品鉴会活动，近期行至美丽的西子湖畔，携手拉薇淑媛智慧女性学院，一同品鉴旗下各系列比顿山葡萄酒，共赏道地法国波尔多葡萄酒文化。



会上品酒师带领贵宾分别品鉴了比顿山古堡系列2015年份、2017年份和十二生肖大师珍藏版系列葡萄酒，中法文化的历史与传承此时此刻实现了交汇与升华。贵宾在沉浸于时间与大自然共同培育的珍品的同时，也浸浴在高雅的法国葡萄酒文化熏陶中。其中值得一书的是，十二生肖系列酒由当代艺术巨匠邢东绘制生肖酒标与法国酿酒大师史蒂芬共同联袂打造，立意新奇、独具匠心，令嘉宾印象深刻、回味无穷。目前，十二生肖系列酒是业内唯一的以整套十二生肖属相面世，并由双大师共同打造的生肖主题葡萄酒。据悉，十二生肖大师珍藏版系列葡萄酒从波尔多到港国内仅十天售出万余瓶，二十余位经销商主动上门要求代理销售。



无论是艺术品拍卖会还是葡萄酒品酒会，大唐西市以文化交流为宗旨，将“让文化活起来”“以商养文、以文促商”的理念融入其中，通过整合资源、创新突破、融合发展不断创造新的合作模式，实现双赢、共赢、多赢，为社会创造财富，树立国际一流的企业品牌。







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