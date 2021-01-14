兴业银行发布2020年业绩快报：营收破2000亿 净利润正增长

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|Thursday, 14 January 2021, 18:47 HKT/SGT
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香港, 2021年1月14日 - (亚太商讯) - 1月14日晚间，兴业银行发布上市银行2020年第二份业绩快报，也是首份股份制银行业绩快报。受益于中国经济强劲复苏，该行年度营业收入首次突破2000亿元，实现归属于母公司股东的净利润666.26亿元，净利润同比增长1.15%；总资产7.90万亿，同比增长10.49%，继续稳健增长。
2020年面对形势变化和疫情冲击，兴业银行保持“商行+投行”战略定力，在助力“六稳”“六保”，与实体经济同频共振、共生共荣中加快改革转型，规模、质量、效益创近五年最好水平，为上一轮五年规划画上了圆满的句号，开启更加协调、更为安全、更高质量的新一轮五年发展征程。
盈利能力“回血”改善，营收和拨备前利润保持两位数增长，营业收入2031.37亿元，同比增长12.04%；拨备前利润首次突破1500亿元，达1519.74亿元，同比增长14.82%，四季度单季净利润更是同比增长34.61%。
资产结构持续优化，信贷保持高增，增速较三季度提升近3个百分点，各项贷款余额3.97万亿元，较上年末增长15.23%，在总资产中占比由年初48.16%提升至50.23%。
资产质量稳中向好，实现不良“双降”和信贷、非信贷拨备覆盖率“双升”，不良贷款率1.25%，创近五年新低，较上年末下降0.29个百分点，且2016年以来逐年下降，边际向好；拨备覆盖率218.83%，创近五年新高，较上年末提高19.70个百分点。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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