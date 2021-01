Thursday, 14 January 2021, 18:47 HKT/SGT Share: 兴业银行发布2020年业绩快报:营收破2000亿 净利润正增长

香港, 2021年1月14日 - (亚太商讯) - 1月14日晚间,兴业银行发布上市银行2020年第二份业绩快报,也是首份股份制银行业绩快报。受益于中国经济强劲复苏,该行年度营业收入首次突破2000亿元,实现归属于母公司股东的净利润666.26亿元,净利润同比增长1.15%;总资产7.90万亿,同比增长10.49%,继续稳健增长。



2020年面对形势变化和疫情冲击,兴业银行保持“商行+投行”战略定力,在助力“六稳”“六保”,与实体经济同频共振、共生共荣中加快改革转型,规模、质量、效益创近五年最好水平,为上一轮五年规划画上了圆满的句号,开启更加协调、更为安全、更高质量的新一轮五年发展征程。



盈利能力“回血”改善,营收和拨备前利润保持两位数增长,营业收入2031.37亿元,同比增长12.04%;拨备前利润首次突破1500亿元,达1519.74亿元,同比增长14.82%,四季度单季净利润更是同比增长34.61%。



资产结构持续优化,信贷保持高增,增速较三季度提升近3个百分点,各项贷款余额3.97万亿元,较上年末增长15.23%,在总资产中占比由年初48.16%提升至50.23%。



资产质量稳中向好,实现不良“双降”和信贷、非信贷拨备覆盖率“双升”,不良贷款率1.25%,创近五年新低,较上年末下降0.29个百分点,且2016年以来逐年下降,边际向好;拨备覆盖率218.83%,创近五年新高,较上年末提高19.70个百分点。





