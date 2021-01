Thursday, 7 January 2021, 19:48 HKT/SGT Share: 河北港口集团黄骅港区项目建设寒冬“不打烊”

香港, 2021年1月7日 - (亚太商讯) - 机器轰鸣的工地、高高耸立的塔吊、往来穿梭的车辆……寒风凛冽,但作为河北省沿海地区发展规划重点实施项目的黄骅港区矿石码头一期(续建)工程施工现场却风雪无阻,河北港口集团近百名建设者每天都在创造着新的"黄骅港速度"。该项目预计于今年6月底具备重载试车条件。



黄骅港区矿石码头一期(续建)工程总投资约23.6亿元,新建2个20万吨级专业化矿石泊位及相应配套设施,码头主体泊位总长682米,承台总宽37米,设计年吞吐能力2000万吨,集港全部通过水运,其中700万吨由铁路疏运,1300万吨通过公用皮带机输运至临港企业。



“黄骅港毗邻京津,背靠大西北,是冀中南最便捷、最经济的出海口,建港初期曾创下了17个月建港通航的‘黄骅港速度’。”负责项目建设的河北港口集团沧州矿石公司董事长杨学军表示,将坚决落实“保工期、保质量、保安全、保环保”要求,建设绿色智慧平安港口,把矿石码头一期(续建)工程打造成为放心工程、优质工程,为腹地经济发展做出新贡献。



自去年6月份开工以来,沧州矿石公司严格管理施工质量,全线推进施工进度,力争将该工程打造成精品项目。按照《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》要求,组建现场文明施工小队,开展全天候巡视巡查,确保安全施工;严格落实“六个百分百”扬尘治理措施,升级改造现场降尘设备,配备移动喷雾器、固定喷雾器、清扫车等设备,对裸露地面进行全覆盖,现场联动控尘实时监控,全方位打造精品工程。



但是受硬化地面基础条件变化、海域码头主体沉桩岸坡不稳定,施工水域与航道内船舶航线交叉等因素影响,黄骅港区矿石码头一期(续建)工程组织难度很大。而今年冬季严寒,风雪频繁,不可作业、不可施工的天数很多。上述现实问题造成工期十分紧张。为此,沧州矿石公司倒排工期、挂图作战,确保物资供应,强化设备维护保养,错时船舶作业,及时调整设备设施及人员投入。



眼下正到了工程土建部分的关键节点。正在现场指挥的沧州矿石公司工程部部长李海涛说:“在保证施工质量和安全环保的前提下,我们优化施工方案,严格按照冬季施工技术要求,合理调配人员、机具、设备,四条轨道梁安装段有序开展施工,BQ4、BD4、BD5安装段已完成,具备设备安装条件。”



截至目前,码头钢管桩沉桩、预应力梁(板)制作全部完成,桩帽累计完成92%;码头引桥施工基本完成,港池疏浚完成400万方,堆场水稳层完成83%。其中,6堆场联锁块铺装累计完成35000平方米,已交付使用;轨道梁安装段挡土墙累计完成260米;T6、T7转接机房承台和短柱混凝土浇注完成,进入钢结构安装阶段。



值得关注的是,除配置当前最为先进的装卸设备,黄骅港区矿石码头一期(续建)工程还将搭载无人值守汽车疏港系统和自动堆、取料机疏港作业系统,开创了港口大宗散货运输智慧化先河。



无人值守汽车疏港系统通过读取疏港车辆上的无线射频卡(RFID)电子标签信息,实现自动过衡称重,识别车辆信息、提货信息,进一步提升安全性的同时,将疏港效率提高约50%,节约人工数量60%。自动堆、取料机疏港作业系统取代人工操作单机作业模式,拟采用最先进的5G通讯技术,包括远程监控卸船机作业和卸船机料斗自动化给料系统,皮带机流程操作系统,单机(堆、取料机)智能化生产作业操作系统,预计可减少操作人员60%以上。



建成后的黄骅港区矿石码头一期(续建)工程还将成为此前河港集团搭建的“秦曹沧一体化”网厅电商平台、大宗散货物流公共信息服务云平台、大宗散货智能码头平台、大宗散货港口物流标准规范体系、港口大数据信息服务平台等智慧化成果的一次集中应用,为货主、代理、铁路,以及海事、港航、海关等各方提供更加高效、便捷的信息服务,使供应链上下游业务变得更加协同顺畅。同时,港口采用5G通讯技术,实现港口设备物联网的高速传输,完成工业自动控制、设备检测、环境监测、物料供应、人员交互操作、智能电网和高清视频监控的业务应用,实现港口大数据业务流下的应急通信保障,并为港口VR/AR技术、无人机监控、车联网的研究和应用提供了条件。



未来,“磅礴后浪”黄骅港区矿石码头一期(续建)项目将继续在促进环渤海港口群、“京津冀一体化”物流圈的互通和融合,提升全省港口综合竞争力和智慧港口建设中扛起担当、作出贡献。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network