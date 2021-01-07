Thursday, 7 January 2021, 14:01 HKT/SGT Share: 克服疫情困境，保理融资服务可为出口贸易商提供更快速现金流解困

香港, 2021年1月7日 - (亚太商讯) - 日前，香港一家主要从事玩具贸易的企业得到德益世帮助，为其提供出口保理融资服务，用于支持欧美客户90天的订单。



据了解，该公司产品销往欧美发达国家，客户包括来自英国和西班牙的玩具巨头企业。近年来，随着环保理念的普及，该公司研发的木制玩具越来越受欢迎。然而由于部分买方近些年处于股权变更和重组阶段，公司的销售额受到负面影响，财务表现大不如前，甚至出现亏损。今年新冠疫情的全球爆发进一步加深了公司的困境。为了与供货商一起挺过难关，该公司找到了德益世。



「在目前的市场环境下，大部分买方都要求延长应付帐款还款期，而这进一步加深了供货商现金流短缺的现状，并增加了供货商因买方违约而蒙受损失的风险。德益世提供的融资方案能够在快速增加现金流的同时，提供信用保护，帮助客户规避买方违约风险，以更加安全的方式实现业务增长。」德益世香港高级销售副总区仲荣说道。



与其他保理商或中小企业贷款不同，德益世提供的是无追索权保理融资，到期后若买方违约，德益世将承担全部的信用风险，而该公司在得到资金的同时，获得了信用保护。更重要的是，德益世提供的客制化保理融资无需资产抵押或个人担保。



在了解了该公司基本情况后，德益世发现其应收款比例过高，资金周转期较长，不但严重制约了公司的日常运营与业务发展，而且还影响了上游供货商对该公司的信任和长期的合作。



德益世的保理方案实施后，公司快速获得了原先锁定在发票中、需等待90天才能回款的资金，放款比例达到90%。有了这笔资金，公司能够快速与供货商的结算，重新赢得供货商的信任。值得注意的是，这笔资金不是贷款，无需偿还。随着公司应收款不断减少、现金不断增加，公司的财务表现也将显著提高，有望在下一年度以更低的价格获得更高的银行授信。



公司简介：

德益世国际保理（Tradewind Finance）集团总部设在德国，在中国大陆、中国香港、印度、阿联酋、土耳其、孟加拉国国、巴基斯坦、冰岛、保加利亚、匈牙利、美国、秘鲁、巴西等地都设立了分支机构。德益世将融资、信保和收款结合起来，为全球进出口企业提供精简、灵活和一流的服务。



了解出口保理融资服务，请登上：

https://www.tradewindfinance.com/zh_tw/







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