纵横公关集团无惧逆风砥砺前行取得理想进展

亚洲, 2021年1月4日 - (亚太商讯) - 纵横公共关系顾问集团 (「纵横公关集团」或「集团」)在2020年疫情肆虐下依然稳步发展、获得理想进展,这归功于集团在艰难时刻依然坚持为客户提供最专业和卓越的服务,同时集团信守回馈社会的承诺,持续肩负着企业公民责任。这些核心价值是构建集团企业文化最重要的因素,也是纵横公关集团在过去二十五年取得杰出成就的关键。



纵横公关集团主席曾立基表示:「集团自1995年成立以来,一向视人才为最重要的资产,纵使市场环境恶劣我们也决意不会减少对人才的投资。因此与区内所有管理层商讨后,于2月初便已宣布不会因为新冠疫情而裁员或减薪。作为负责任的雇主,我们一向竭力保障员工工作,尤其是正处于数十年来最艰难和最不可预测的时刻。」



纵横公关集团去年获得29项殊荣,便已证明了团队的努力不懈。集团尤感振奋的是去年已是第七次获得Stevie® 国际企业大奖颁发亚洲、澳洲及新西兰年度公关顾问金奖。集团除了是财经公关类别的获奖常客外,在市场营销领域也获奖无数,其中「享味欧洲」在去年共荣获了六大奖项;集团为Enabling Festival 2019所筹划的推广项目也赢得了三项区域性荣誉。这些优秀的项目彰显了纵横公关集团在数码时代中所展现出的创新思维生命力。



在业务拓展方面,纵横公关集团在香港成立了联营企业 – 盟天纵横传讯顾问服务有限公司(「盟天纵横」),并以金融公关为核心专业,服务金融科技和可再生能源等领域的客户。盟天纵横将受惠于Montieth & Company在美国、加拿大和欧洲的庞大客户基础,同时结合纵横公关集团在亚太地区所拥有的网络和资源,为决意进军及扩展亚太区市场的客户提供优质服务。



而在社会责任方面,纵横公关集团除了一直为社区、不同行业和协会提供义务公关顾问服务外,在过去五年更通过其非政府组织不断回馈社会。集团在COVID-19爆发以来快速且全面调动人脉和资源, 筹集了约等于8万美元的物资,包括口罩、消毒液、食品和生活必需品等抗疫物资赠予7,950名有需要人士。



