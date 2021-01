Monday, 4 January 2021, 12:40 HKT/SGT Share: 港交所挂牌上市 解码大唐地产入渝的深耕策略与运营逻辑

香港, 2021年1月4日 - (亚太商讯) - 12月11日,大唐地产在香港联交所正式挂牌上市,股份代号为02117.HK。意味着这家以蓝色脸谱为LOGO的个性房企,正式进入国际资本市场视野。



据港交所招股资料信息显示,大唐地产自2017年至2020年上半年,营收分别为40.19亿元、54.96亿元、81.08亿元以及17.85亿元;期内毛利为9.66亿元、15.25亿元、21.85亿元以及4.16亿元;毛利率分别为24%、27.8%、27%以及23.3%。



业内人士称,大唐的复合增长率远超行业平均水平。事实上,作为国韵地产领域的先行者,大唐地产已经连续多年位列中国房企百强,并获稳健经营10强、住宅开发专业领先品牌价值TOP10等众多荣誉。



那么,大唐地产是如何从厦门走向全国,并成功进入国际资本市场的?大唐入渝又有着怎样的战略规划及运营策略?



深耕国家战略城市群 看准成渝地区双城经济圈



2010年,大唐地产就开始进行大规模全国化扩张。截至2020年8月,大唐地产土地储备总量达1117.6万平方米,遍布海西、北部湾、京津冀、长江中游、长三角、成渝等六大城市群,帮助数十万业主圆了安居梦。



大唐是如何走出一条符合自身特点的扩张发展之路的?在大唐地产看来,洞察和抓住不同城市、不同板块轮动带来的机会,选址国家战略城市群并深耕,不失为战略布局及规模扩张的上策。



因此,大唐地产坚持“人文地产,基业长青”的愿景,秉承高质量规模化的发展战略,以客户为中心,持续优化产品组合和服务体系,并坚定实施城市群布局、都市圈深耕战略,并持续开放合作,向具有优质战略机会的区域稳步扩展。



从大唐地产布局的六大城市群来看,无论是京津冀地区,还是长江中部区域,都印证着大唐布局经济活力强的地区,深耕国家战略城市群的发展策略。



2020年1月3日,中央财经委员会第六次会议明确提出,要推动成渝地区双城经济圈建设,促进产业、人口及各类生产要素合理流动和高效集聚,强化重庆和成都的中心城市带动作用,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。



可以说,成渝地区双城经济圈建设已经上升为国家战略。这样的区域定位,正符合大唐地产深耕国家战略城市群的宗旨。于是,大唐再次抢抓时代机遇,果断瞄准对成渝地区的扩张与深耕。



2019年,大唐地产顺利入渝,连落4子,即泊云府、玖著天宸、西辰艺境、翰粼天辰。据悉,自4大项目自亮相以来,均在重庆市场获得领先的销售成绩。



由此可见,大唐地产入驻重庆,是有备而来。而对重庆市场,大唐也早已制定清晰的目标和深耕策略。



还原购房者拿地逻辑 兑现入渝后的市场规模化



在深耕重庆的计划中,大唐地产首先将目光锁定在土地储备上。



据悉,在2019年重庆全年新增土储体量排名中,大唐地产重庆公司冲进TOP5,成为唯一新进房企代表;而在新增土储金额排名中,大唐地产重庆公司第7位,依然是前十名中唯一的重庆地产“新同学”。



优秀战果的背后,必然凝聚着一个企业的智慧。



那么,在重庆土地市场竞争日益激烈的环境下,大唐为何能在市场上“一鸣惊人”,这背后有怎样的拿地逻辑?



据业内人士透露,大唐地产拿地主要考虑“三个漏斗”,即战略漏斗,市场漏斗和财务漏斗。



其中,战略漏斗就是要去符合集团战略的地方;市场漏斗则主要从市场供求关系、市场风险度考量是否满足大唐地产的基本要求;财务漏斗是通过财务测算,是否能够满足相应投资回报率要求。



除此之外,大唐拿地还有最核心的逻辑,即站在购房者的角度来思考。如超过5年兑现期的区域,大唐地产基本不会考虑。



从大唐重庆的4个项目具体位置来看,翰粼天辰位于大学城,与轨道一号线尖顶坡站仅1公里左右;距离项目1.5公里,还有24万方U城天街;周围公办名校等强大的教育资源更是令众人羡慕。同样在西区的西辰艺境,更是拥有双轻轨配套,步行距离都在700米、900米左右,旁边还配套了正在建设中的龙湖高新天街和西永中央商务区、中央生活区和高端智慧科技产业群。



位于蔡家板块的的玖著天宸,距离曹家湾轨道和商业中心仅300米左右。泊云府则位于巴南龙洲湾商圈,距离商业体协信星澜汇仅1.1公里。



从这几个项目的位置及周边配套,不难看出,大唐地产在地块筛选时,就是把自己还原为一个购房者,从购房者的需求来匹配相关配套,选择精准的区域。



正是这样的换位思考,让大唐在渝的4个项目均受到购房者的青睐,获得优异的销售成绩。如玖著天宸成为蔡家板块销售金额和销售套数第一,在全市洋房业态中销售金额也位居第五;泊云府更是在销售金额、销售面积、销售套数三个单项分别获得第一。



高业绩带来满满自信 将快速落地TOP级产品系



丰富的土地储备和较高的市场销售业绩,推动大唐地产走向高质量发展的全新道路,这也是其快速布局全国的底气所在。



而对于重庆市场,大唐则更有信心和决心。大唐地产的决策者们看好重庆的城市潜力,对重庆未来经济发展充满信心。从2020年重庆前三季度的GDP增长来看,全市实现地区生产总值17707.10亿元,同比增长2.6%。从房地产规模来看,全市房地产开发建设投资稳步增长;截至目前,全市共有房地产开发企业2624家;其中一级资质66家,二级资质714家,一二级资质占比从2014年初的18.8%增长至30%(高于全国平均水平)。



据了解,大唐地产一直看重产品品质和购房者体验。随着大唐对重庆市场的深入与深耕,还将快速落地其高端产品线,为重庆市民带来大唐独特的唐风、徽派、新中式等风格的居住产品。



事实上,大唐地产最早以“唐风”建筑闻名于国内。30余年来,大唐地产一直在潜心研究国风建筑,是国内罕见从未停止国韵地产研究的开发商。



有理由相信,随着大唐地产的快速发展,以及在重庆市场的深耕,必将进一步助推重庆房地产市场高质量发展,创造高品质生活。







