上海集优私有化提议获第三方独立机构支持

香港, 2020年12月31日 - (亚太商讯) - 上海集优(02345.HK)是一家于中国注册成立的股份有限公司,主营业务是设计、制造和销售轮机叶片、轴承、紧固件、刀具等,提供相关技术服务和投资控股。公司于2020年10月15日正式宣布私有化计划。



本周,领先的独立国际委托投票咨询公司Glass Lewis & Co., LLC (以下简称为“Glass Lewis”)及Institutional Shareholder Service Inc. (以下简称为 “ISS”)先后发布报告推荐上海集优H股股东批准公司与上海电气(集团)总公司(以下简称为「上海电气」或“SEGH”)及上海电气集团香港有限公司(以下简称为“SEHC”)的吸收合并协议。根据协议,要约人(上海集优铭宇机械科技有限公司,于中国新注册成立的有限公司,为上海电气的全资附属公司)将向除SEGH及SEHC以外的上海集优H股股东支付上海集优H股1.60港币的要约价。于合并完成后,要约人将承接上海集优所有资产、负债、权益、业务、雇员、合同以及所有其他权利和义务,而上海集优最终将注销登记并解散。



Glass Lewis和ISS作为独立的第三方投票权咨询机构,以股东利益为考虑基础,向投资者提出投票建议,帮助投资者更好地行使表决权。由于其在促进投资者负责地参与投票、优化上市公司治理结构以及保护中小投资者利益方面发挥了显著作用,世界各地众多主要机构投资者、共同基金和信托机构将其投票分析和推荐意见作为重要参考。



针对上海集优此次私有化计划,两家机构均推荐股东支持。Glass Lewis及ISS在本周发布的报告中提到上海集优所处的的营商环境不稳定且充满挑战。这些挑战包括:全球汽车市场需求低迷、中美贸易关系紧张加剧、中国宏观经济增速放缓以及2020年新冠肺炎疫情对公司部分业务造成了干扰等。上海集优2020年上半年收入大幅缩减,收入总额同比下降25.87%。此外,公司H股价格自2018年期整体呈现下跌趋势且交易量较低,过往18个月平均每日交易量仅为已发行总量约0.1%。



报告提到,1.6港元的要约价较上海集优H 股于2020 年10月8日于联交所所报的收市价每股0.77 港元溢价约107.8%,较停牌前最后交易日止30个交易日在联交所所报的平均收市价每股约0.76港元溢价约110.5%。



基于上海集优私有化计划在战略发展及财务考虑方面的合理性,两家机构认为提议符合股东利益,推荐股东批准公司合并私有化计划。



上海集优将于元旦后2021年1月11日(星期一)召开临时股东大会和H股股东大会,以供股东考虑并酌情批准包括合并在内的事宜。1月5日(星期二)将截止递交H股过户文件以取得会议出席及投票资格。



若股东无法亲身出席投票,可将综合文件中的代表委任表格按照其上印备的指示填妥及签署交回指定地点进行投票。



1)就上海集优临时股东大会适用的代表委任表格而言,不迟于2021年1月10日(星期日)上午九时正交回上海集优H股股份过户登记处(就上海集优H股股东而言),地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼;或上海集优的董事会办公室(就上海集优内资股股东而言),地址为中国上海市虹口区松花江路2747号南四楼。



2)就上海集优H股股东大会适用的代表委任表格而言,不迟于2021年1月10日(星期日)上午十时正交回上海集优H股股份过户登记处。



对于通过托管银行、证券公司持有股票的股东而言,可及时联系托管银行和证券公司,了解投票程序,留意截止时间,办理股东大会投票事宜。





