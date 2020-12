Monday, 28 December 2020, 18:40 HKT/SGT Share: 双喜临门热心公益 金嗓子屡创佳绩

香港, 2020年12月28日 - (亚太商讯) - 近年来,随着人民健康管理意识的加强及社会老龄化程度的不断提高,全球药品市场规模稳定增长,医疗服务、药品的需求量及种类与日俱增。



集团董事长江佩珍、总经理曾勇在投产剪彩仪式上



广西金嗓子集团抗击新冠肺炎向柳州市红十字会捐赠仪式上,柳州市卢柳屏副市长(左)和广西金嗓子集团董事长江佩珍(右)在一起



坐落于广西的金嗓子集团,是中国领先的润喉片制造商。集团历经六十多年发展,已从知名糖果手工作坊,发展成为全国中成药生产企业50强,中国品牌300强,并先后荣获国家级高新技术企业、中国优秀诚信企业等荣誉称号。



集团双喜临门 竞争力再上新台阶



2020年12月28日上午,为庆祝集团的「双喜临门」,集团在新的研发基地举行了65周年庆典暨生产研发新基地投产仪式。金嗓子集团董事长江佩珍、集团总经理曾勇、集团全体员工以及来自全国各地的经销商欢聚一堂,共同庆祝金嗓子创业65周年,祝贺生产研发新基地投产成功。



据了解,金嗓子新的生产研发基地位于柳州市洛维工业园区,占地120多亩,使用面积约12万平方米,包括生产厂房、仓库、行政办公大楼等。此次新厂的建成投产,集团的生产厂房生产线将实现全面升级,全自动化的智慧生产模式将有效提升生产效率,提高产品的技术含量和附加值,提高企业综合竞争力,带动集团经济结构调整和优化。同时,新厂的建成投产,也是金嗓子集团继2015年香港主机板上市后又一新里程碑,预示着集团的发展迈上一个新阶梯。



积极参与社会公益行动 出口屡创佳绩



2020年,是充满挑战一年,面对突如其来的新冠肺炎,广西金嗓子集团在董事长江佩珍的领导下,率先克服困难恢复生产,同时动用一切海内外力量,积极组织抗疫物资,先后向柳州市人民医院、工人医院、医疗急救指挥中心、红十字会等十多家医院及政府相关职能部门,以及武汉市青山区冠状病毒疫情指挥部捐款捐物,总价值160余万元。



不仅如此,疫情蔓延全球期间,由于「金嗓子」疗效独特,金嗓子喉片仍接到来自世界各地的订单。截至目前,金嗓子产品已出口全球52个国家和地区,商品出口屡创佳绩。几十年来,金嗓子集团专注大众健康事业,矢志不渝,不断创新,着力为健康中国助力,如今从广西走向全国,从国内走向了国际。



集团的发展离不开员工的努力和社会各界的大力支持,基于社会责任和义务,金嗓子一直积极参与社会公益行动,希望尽绵薄之力,回报社会。此前在抗击非典时期,金嗓子集团将物资送往北京小汤山医院,慰问奔波在一线的医务工作者;连续二十多年坚持向革命老区送温暖,长期资助贫困山区学校,援建希望小学,关爱春蕾女童,捐赠御寒保暖冬衣四万余件,连续26年慰问教师等等。目前,金嗓子集团已累计投入7000多万元用于社会公益事业。



在后疫情时期,金嗓子集团在生产、销售遭遇严峻冲击下,集团依然为员工提供稳定的工作岗位,解决员工的后顾之忧。在稳住大局的情况下,集团还在积极给全体员工谋福利,为了解决上班难、路程远的通勤问题,集团给每一位员工免费配置了一辆新能源汽车,这在广西乃至全国实属首例。



未来,金嗓子集团将继续秉承「造福人类」的宗旨,坚持创新,聚焦健康,提升集团的核心竞争力,努力实现金嗓子大健康的「一核三极」目标,为发展成为连接国内国际两大市场的百亿级大健康龙头企业,做百年企业,树百年品牌,再续新篇章。





