中国旭阳收购山东六家化工企业获股东大会批准



香港, 2020年12月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的焦炭、焦化产品及精细化工产品中国综合生产商及供货商中国旭阳集团有限公司（「中国旭阳」或「集团」；股份代号：1907）在香港召开股东特别大会，获出席股东全票通过以人民币48.5亿元收购六家洪业化工企业的各项议案。交易完成后，集团将可进一步扩大规模效益、资源及成本优势以增强于市场的领先地位。



集团一直致力寻求提供运营管理服务以及透过收购及合营企业拓展业务的市场机会。考虑到山东六家企业的生产能力，经营规模及在其所在地区的市场份额，同时考虑到集团的拓展计划，集团认为这次交易可让集团抓住焦炭和精细化工产品市场的增长机会，从而增强市场领先地位，有利于公司未来业务的拓展。此外，集团亦计划通过经营两家获中国工业和信息化部认证的绿色工厂，示范如何通过改进落后生产设施，促进行业整合及改善焦化企业，进一步巩固在焦炭行业环保标准方面发挥领导的角色，提升中国旭阳品牌价值。



中国旭阳自2019年7月起一直为六家洪业化工企业提供运营管理服务，全面负责该等企业的生产管理和运营。六家洪业化工企业原为洪业集团化工板块下较具规模、有完整产业链的企业，主营业务为生产焦炭、焦化产品和精细化工产品生产，料将能与集团现有业务产生协同效应。



完成收购后，中国旭阳的地理范围及运营管理服务业务能力将得以进一步扩大，提升焦炭和焦化产品生产总量。目前集团沧州生产基地的己内酰胺年产能为150,000吨，待整合六家洪业化工企业的年产能，集团的己内酰胺年产能预期将增至350,000吨(注：己内酰胺是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片PA6，可用于高端服装、高端塑料制品、轮胎、食品药品保鲜、户外防护用品、渔业、降落伞、绳索等各个领域)。六家企业位于中国山东省，而山东省为集团的主要销售地点之一，亦为其众多客户所在地，集团将可直接从新的生产地点向其客户出售六家洪业化工企业所制造的产品，从而可降低运输成本及增强集团的竞争优势。此外，集团将可进一步通过规模经济采购原材料，并扩大其产品与原材料之间的价差，有助为焦炭产品及精细化工产品实现更高的毛利率。



有关中国旭阳集团有限公司

根据弗若斯特沙利文，按2019年数据计算，中国旭阳集团有限公司为全球最大的独立焦炭生产商及供货商。中国旭阳为中国的焦炭、焦化产品和精细化工产品综合生产商及供货商，并于中国及全球的多个精细化工产品领域处于领先地位。中国旭阳纵向一体化的业务模式及在煤化工产业链超过25年的经验让集团进一步深耕下游精细化工产品市场，扩展收入来源，创造更大价值。



中国旭阳自2019年3月于香港联交所主板上市，现被纳入为恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数及恒生港股通非AH股公司指数。欲了解更多公司业务，请浏览： http://www.risun.com/hk/



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