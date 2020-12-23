Wednesday, 23 December 2020, 08:31 HKT/SGT Share: 上海集优：进入私有化关键时刻 成功或是大概率事件

香港, 2020年12月23日 - (亚太商讯) - 私有化近年来成为资本市场一个热门的话题，聚焦海外，今年不少中概股私有化来港上市，而环视港股市场，今年也有不少企业私有化退市，另寻其他发展之路。根据统计，2020年港股市场私有化退市的上市公司数量达18家，同时也有多家公司已宣布私有化计划。早在10月中旬宣布私有化的上海集优近日也进入到了私有化的关键时刻。



据悉，上海集优要约人按每股H股1.6港元收购独立股东股份，并以吸收合并的方式进行私有化，公司将于2021年1月11日（星期一）召开临时股东大会和H股股东大会，就私有化相关事宜进行投票。以吸收合并的方式进行私有化的案例此前有一个成功私有化的华电福新，那么，这种方式私有化的流程一般是什么样，成功几率有多大呢？



上海集优私有化流程介绍

港股私有化主要有三种形式：要约、协议安排和吸收合并。由于上海集优属于H股公司，根据中国法规定，H股公司不适合协议安排形式，故此次采用吸收合并的方式。要通过此次私有化，公司在临时股东大会上，需取得至少三分之二参与投票的独立股东投票同意；H股股东大会上，需有不少于75%的H股独立股东投票赞成，不多于10%的H股独立股东投票反对。完成上述条件后，合并协议才能生效，公司将申请自愿撤回H股上市地位。



关键时间节点 香港时间 关键事项

递交H股过户文件截止时间 2021年1月5日下午4时三十分 递交股份过户档以取得会议出席及投票资格

临时股东大会时间 2021年1月11日上午9时正 就私有化相关事宜进行投票

H股股东大会时间 2021年1月11日上午10时正 就私有化相关事宜进行投票

预期从联交所退市生效日期（倘若生效） 2021年1月20日



成功几率有多大？

从当前情况来看，上海集优的私有化成功将是大概率事件。首先，结合过往港股私有化的历史经验看，私有化成功本身也是一件概率比较大的事件。同是H股的上海集优这次私有化, 采用之前已成功私有化的华电福新 (00816.HK) 的方式, 「吸收合并」方式私有化去回避要约一关，成功的机会大幅提高。其次，要约人对独立股东出价合理，上海集优要约人按每股H股1.6港元收购独立股东股份，与H股最后交易日前连续30个交易日、60个交易日平均收市价相比，溢价均为约110.5%，上海集优给出的要约价格相对合理，显示出了较高的诚意。



因此，业内人士提醒，投资者在面对私有化的机会时，在溢价合理的情况下应该积极参与投票，把握机会并避免不必要的损失。同时，还要熟悉私有化的流程，确保顺利投票，如仍有疑问可及时致电持牌证券交易商或注册证券机构。





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