Thursday, 17 December 2020, 20:59 HKT/SGT Share:

来源 Aladdin Technology Group Aladdin Technology Group推出电子销售融资方案，千万港元助初企及拓展电子商贸平台

香港, 2020年12月17日 - (亚太商讯) - 电子商务解决方案供货商 -- 艾拉丁网络科技集团（Aladdin Technology Group／ATG或「集团」）宣布，将与TeamWork Capital Group（TeamWork Capital）合作，提供电子销售融资方案，预留约1,000万港元资金，协助具潜力的初创企业及中小企，持续发展电子商贸业务，冀能为平台使用商户创造更大经济效益，建设共赢商业模式。



TeamWork Capital是电子商贸融资的行业先驱，专注于电子交易应收账融资服务。电子销售融资并不属于贷款服务，而是一项营业额的买卖交易，即透过预先出售业务「未来」的电子交易营业额，兑现成可实时应用的流动资金，协助中小企及初创企业过渡疫情及持续发展。电子销售融资毋需抵押品，亦不涉信贷评级，资金一般可作电子商贸、业务数码化、广告宣传、入货采购等用途。



市场上不少初创及中小企面对经济不景及疫情的双重打击，经营困难，偏偏一般银行的贷款融资方案对中小企的审批特别严苛。集团因此与TeamWork Capital合作提供崭新的电子销售融资，服务灵活而具弹性，可为中小企业以至微企网店在创业及经营上解决燃眉之急。而网红营销以及社群平台为现时最有效的推广模式，社群的号召力潜藏庞大商机，品牌欲透过丰富且具启发性的宣传内容转化为实际收益，必须有效地让网络平台上的粉丝／追随者转为消费者。集团希望透过这两大方向为企业提升收入。



ATG创办人兼行政总裁吴友平先生指出：「疫情加速各大小企业的数码转型步伐，而集团旗舰产品 -- 电商营销综合平台KOL.SHOP在面世短短四个月内，已新增400名KOL、KOC（Key Opinion Customer）或商户，需求殷切。而集团不单提供平台及技术，更着重为用户扩大规模及发展，让使用我们电商平台的用户得到最高的价值及效益。」



KOL.SHOP是专注于社交媒体及电子商贸的综合营销平台，为品牌提供简单便捷及有效的KOL营销工具，在毋需更多额外成本的情况下，接触广大潜在消费者，强化销售及提升品牌知名度。



根据全球具指针性的社交媒体影响力营销机构Influencer Marketing Hub于《2020 全球自媒体营销趋势洞察报告》指出，虽然2020年市场环境及经济不景气，但意见领袖／网红营销（influencer marketing）的全球市场价值估计仍可达到约97亿美元，而使用网红营销方案的回报效益（Earned Media Value）大约是11倍回报。



电子销售融资方案网上申请连结：https://aladdin-fin.com



有关艾拉丁网络科技集团

艾拉丁网络科技集团 （Aladdin Technology Group）成立于2017年，总部位于香港，在旧金山、伦敦、北京、上海和首尔设有办事处。集团主要业务为通过电子及社交商务，提供具开创性、实用性的营销产品和电子商务解决方案，协助品牌客户扩大社群力量，连接并巩固品牌与消费者之间的联系，赋予网络营销的无限可能。



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