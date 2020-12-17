亚太丝路投资公布新人事任命



香港, 2020年12月17日 - (亚太商讯) - 亚太丝路投资有限公司（「亚太丝路投资」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767）欣然宣布委任闫立先生为董事会主席、曹众女士为执行董事，以及诺贝尔生理学或医学奖得奖者Randy Wayne SCHEKMAN院士（「SCHEKMAN院士」）为荣誉主席兼首席科学家。上述委任的任期自2020年12月16日生效。



集团新任董事会主席闫立先生为美国格林威尔大学国际荣誉院士，深圳市社会组织总会副会长、原深圳市商业联合会副会长，于先进医疗和生物科技方面均拥有丰富的管理及行政经验。闫立先生于2014年创办香港中基1号国际医疗集团有限公司，是世界领先的国际先进医疗转化应用平台，旗下亚洲综合细胞库是世界领先的自体免疫细胞库。而集团执行董事曹众女士为温州肯恩大学商学院荣誉教授，其亦为香港专业及资深行政人员协会创始会员和浙江省政协委员，于2017年接触先进医疗生物科技领域，现任卫斯曼防癌基金会执行会长。



荣誉主席兼首席科学家SCHEKMAN院士为2013年诺贝尔生理学或医学奖得奖者兼细胞生物学家。SCHEKMAN院士于细胞生物领域有丰富的研究经验及开创性的成就，多年来获奖无数。其于1992年当选美国国家科学院院士、于1999年获选为美国细胞生物学学会会长、2015年担任加利福尼亚大学柏克莱分校干细胞中心始创主任。SCHEKMAN院士现为美国中基1号国际医疗集团有限公司主席及世界生命科学健康会会长。



新任董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「长寿科学兼具发展性与革命性，行业发展速度有目共睹。未来，集团将会通过生物制品、细胞及基因疗法及先进医疗等生物医疗科学技术，实现『让人类健康地长寿』的愿景。我衷心感谢董事会的信任，同时欢迎曹女士以及SCHEKMAN院士，他们在其所属界别均是备受推崇的翘楚，我期待与所有集团成员紧密合作，带领集团迈向长寿科学的新征程，为各位股东创造长远回报。」



集团日前刊出更名公告，建议将公司名称改为「中基长寿科学集团有限公司」，标志着集团正式向长寿科学的研发及转化平台转型；而三项委任将有助巩固集团管理团队实力，并为集团逐步向长寿科学领域转型提供源源动力。



关于亚太丝路投资有限公司

亚太丝路投资有限公司（767.HK）主要从事借贷、证券及其他投资以及金融及投资咨询业务。凭借管理层在生物医疗行业的专业知识及技术，集团近年锐意进军国内生物医疗行业，以崭新的生命管理方案实现 「让人类健康地长寿」的愿景，透过生物制品、细胞及基因疗法及先进医疗等长寿科学技术，为人类的健康作出贡献，从而建立良好声誉。



有关更多资料，请浏览： http://www.irasia.com/listco/hk/asiapacificsilkroad/





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

