Wednesday, 16 December 2020, 17:53 HKT/SGT Share: 天能动力分拆电池板块业务于上交所科创板上市获通过

香港, 2020年12月16日 - (亚太商讯) - 中国新能源动力电池行业的龙头企业── 天能动力国际有限公司(「天能动力」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:00819.HK),欣然公布建议分拆电池板块业务,并分拆公司股份以天能电池集团股份有限公司(「天能股份」)名称,以A股上市方式于上交所科创板独立上市,公司于12月15日已获得上市委同意通过科创板IPO注册。



2018年年底,天能动力宣布考虑分拆电池业务以回归A股,拆分出的核心电池业务,在上交所科创板上市,拟募集资金约36亿元,余下业务部分仍为港股天能动力。天能股份拟募资用于铅蓄电池智能制造技改、锂电池电芯及PACK、启停电池等项目以及补充流动资金。募投项目均围绕主业及核心技术展开,实施后有助于扩大业务规模、提升盈利及研发能力、增强市场竞争力。此外,募集资金中有10亿元将用于补充公司流动资金,占比约28%。



天能动力主要从事研发、生产及销售高端环保电池、新能源电池及绿色可再生材料,集团坚持以科技创新驱动绿色发展理念,形成了「铅蓄电池+锂电池」双重点的绿色电池产品体系。天能动力是中国电动二轮车和电动三轮车的主要电池供货商,集团铅酸电池产品主要分三大类:电动三轮车电池、微型电动车电池、及特殊用途电池。电动自行车以环保、经济、省力、能载重、长续程等特点成为主流的交通工具之一,在新冠疫情影响下,国内外卖、快递行业逆市快速增长,而电动自行车早在外卖、快递行业中普及应用,行业增长对电池需求也大增,促进集团的业务稳定持续发展,并带动收入的增长。



目前公司正积极研发更高效、环保、寿命更长的电池,今年8月,集团公布两项最新研发的锂离子电池:「SLFP超级磷酸铁锂」系列和「LMFP超能锰铁锂」系列。「SLFP超级磷酸铁锂」系列电池的优势是集安全性、寿命长和超耐低温的优点于一身。 「LMFP超能锰铁锂」系列则是具有高智能、高能量和高倍率的产品特点,两项产品是集团多年研发的阶段成果,获得了多项自主知识产权,完美阐述了「铁锂级安全,三元级能量」,更是换电、租赁领域以及共享市场的诚意之作,为天能动力抢占锂离子电池市场再下一城。



公司受惠于去年实施的电动自行车安全技术规范强制性国家标准引发的电动二轮车换车需求,以及疫情带动的电动车二轮车和电动三轮车需求,今年上半年,高端环保电池业务为集团提供稳健的现金流。集团新能源电池业务取得营业收入约人民币4.03亿元,较上年同期增长58.08%。报告期内,其销售收入约人民币116.41亿元。集团整体销售收入约人民币226.35亿元,同比增长14.26%。毛利约为人民币21.16亿元,较去年同期上升14.23%。主要是销售量增加及电池毛利率增长。净利润约人民币8.60亿元,同比增长45.57%。此次通过科创板IPO成功注册,将有利于未来业务发展,公司估值将进一步提升。







话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network