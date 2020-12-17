Wednesday, 16 December 2020, 17:06 HKT/SGT Share: 日化巨头蓝月亮今日上市 高潜力赛道铸高品牌价值

香港, 2020年12月16日 - (亚太商讯) - 据信报报导，2020年港股年底压轴IPO之一，中国家庭清洁护理行业第一股——蓝月亮集团控股有限公司（以下简称「蓝月亮」或「公司」，6993.HK）于今日正式挂牌上市。











从1992年打造出蓝月亮品牌到如今成功上市，从单一产品线到形成多元化产品组合，蓝月亮用近三十年的时间，发展成为中国家庭清洁护理行业的领导者，并有望在未来的市场竞争中继续领先。



龙头上市 业绩抢眼



在年末密集登录港股的IPO企业中，蓝月亮是最受关注的企业之一。从市场地位上看，蓝月亮是中国日化企业龙头。根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，以零售销售价值计算，蓝月亮在中国洗衣液市场、浓缩洗衣液市场及洗手液市场均名列第一，市场占有率分别为24.4%、27.9%及17.4%。



非典时期，消费者对于个人卫生格外重视，蓝月亮通过捐赠等公益活动及线下推广活动，迅速打开内地洗手液市场，改变民众洗手习惯，由「肥皂」时代步入「洗手液」时代。随后在高瓴资本的大力支持下，公司开始开发洗衣液等更多产品种类，业绩进入高速增长期。



在过去三年间，蓝月亮营收及利润均实现大幅增长。2017至2019年，公司营收分别为56.32亿港元、67.68亿港元、70.50亿港元，复合年增长率为11.9%；公司拥有人应占年内溢利分别为0.86亿港元、5.54亿港元、10.79亿港元，复合年增长率高达254.0%。蓝月亮毛利率也一直保持着较高水平，2017至2019年分别为53.2%、57.4%、64.2%，充分展现了公司出色的盈利能力。



洞察市场趋势 推动产品变革



在近三十年的发展中，蓝月亮一直变革求新，在产品方面不断迭代更新。从以洗手液打开市场，到以洗衣液引领市场，再到推出浓缩型洗衣液以及更多日化产品，蓝月亮形成了贴近消费者的多元化产品矩阵，覆盖家居清洁护理、个人清洁护理、衣物清洁护理三大品类。



蓝月亮推陈出新的产品变革，紧紧抓住消费趋势，展现出公司强大的市场洞察力。2008年，中国占据主导地位的洗涤用品仍是洗衣粉，洗衣液仅占4%，但蓝月亮敏锐地意识到市场必将迎来「液化」时代，遂倾力打造洗衣液产品，最终迎来爆发式增长。



在中国人均收入经历多年增长后，蓝月亮又一次把握住了市场脉搏，推出面向高端市场的「至尊」品牌浓缩洗衣液，以吸引年轻及高消费力的人群。在新冠疫情爆发之后，蓝月亮亦在开发专业的消毒产品，满足消费者愈发重视的家庭清洁及个人护理需求。



渠道遍布全国 深入各级市场



为将产品送达千家万户，蓝月亮建设了庞大的渠道网络。截至2020年6月30日，蓝月亮共有1,403家线下分销商。除全国性及地区性超市外，蓝月亮有近70%的线下分销商位于三线及以下城市，覆盖范围超过2,600个区县。因此，蓝月亮可以凭借广泛的线下渠道，令产品触达更多的消费者。



为加强产品渗透，保持自身渠道优势，把握不同级别城市的机遇，蓝月亮仍将继续拓展线下渠道，在继续深入渗透城市中心区乃至县、镇及向村的同时，蓝月亮还将拓展零售终端，加大对不同类型零售店铺的覆盖。



此外，蓝月亮紧跟电子商务兴起的大趋势，快速且成功开拓了在线渠道。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年至2019年，蓝月亮在线渠道收益的复合年增长率为33.5%，远高于同期中国家庭清洁护理行业在线销售渠道零售销售价值8.5%的复合年增长率。2019年底，蓝月亮在线渠道所产生的收益为33亿港元，占总收益的47.2%，实现与线下渠道平分秋色。



前景广阔 蓝月亮大有可为



如今在家庭清洁护理行业，国际巨头与本土企业正面交锋，蓝月亮也将面临更为激烈的竞争。据招股书显示，蓝月亮此次上市所募得资金，将用于业务扩充（包括产能扩充），提高品牌知名度，增强销售及分销网络以及增强研发实力等。这表明蓝月亮将继续在产品、渠道、营销和生产方面进行进一步拓展，力图实现业务的可持续增长。



根据弗若斯特沙利文报告，以零售销售总价值计算，预期于2019年至2024年期间，中国家庭清洁护理行业将以8.7%的复合年增长率增长，于2024年达到人民币1,677亿元。这一增量甚至占据了同期全球家庭清洁护理行业增量的三分之一以上，中国家庭清洁护理行业的市场前景可见一斑。



在中国市场，蓝月亮优势与挑战并存。凭借上市契机，藉助资本力量继续发展壮大，蓝月亮亦需更精准地洞察消费趋势及发展自身优势。





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