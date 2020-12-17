发现肉毒杆菌神经毒素并结合银纳米颗粒创造出非凡成果的全球新专利



卑诗省兰里市, 2020年12月16日 - (亚太商讯) - Andrew J.M. Willoughby博士和Keith W. Moeller博士已被授予并在全球范围内(包括在亚洲，欧洲以及现在美国)颁发了许多专利，涉及纳米银与各种肉毒杆菌神经毒素(BONT)的组合和使用。这些专有配方具有显着的临床和后勤优势，包括将重组BONT的稳定性和保存期限从2-3周延长至3-4个月以上，以及将注射的BONT的治疗效果(功效)延长长达6-7个月(比标准盐水长100％以上)。



Moeller博士说：“由于这种纳米粒子能够封装和保护各种蛋白质和碳水化合物免于降解，因此我们认为，肉毒杆菌神经毒素现在可能根本不需要冷藏，从而将其人道主义用途进一步扩展至想一想使用BONT产品控制慢性偏头痛或反复发作的局部运动性癫痫发作的成人或儿童，现在每年只需要注射两次即可，而不是每2-3个月注射一次这一发现可能会影响许多人的生命！”



Willoughby博士是来自卑诗省兰里市的加拿大整形美容师。 拥有众多临床认证，自2007年以来就一直在注射BONT。2017年，Willoughby博士完成了一项标签外人类1期临床试验，其中39名患者注射了用纳米银化合物重构的OnaBotulinumToxin-A。该产品已清除在加拿大和美国用作手术伤口冲洗液。 在对参与者进行长达18个月的密切监视之后，并为其中的一半提供重复剂量，在患有一系列问题(包括慢性紧张性头痛，磨牙症(磨牙))的患者中，观察到治疗效果的持续时间显着延长 和皱纹。 唇疱疹(HSV-1)患者还具有显着的抗病毒作用，而且这些患者均未发生任何不良事件。 自此以来，已经完成了其他具有相似结果的人体临床试验。



威洛比博士说：“我们感觉好像我们现在已经了解了我们的超小纳米银颗粒(5-7Nm)如何与BONT相互作用的药代动力学和作用方式，以及如何扩展其功效和稳定性。我们还完成了一项由IRB资助的第二阶段人体摄入研究，这是有史以来使用纳米银化合物进行的最大规模的研究，这些已发表的结果表明我们的纳米银可安全摄入和吸入，并且是无毒的。数以千计的成功牙科手术(涉及医疗器械插入部位)也证明了我们的纳米银是一种深层的伤口愈合和广谱消毒剂，我们已经获得了许多美国食品药品管理局和加拿大的监管许可以证实这些主张。不仅符合21 CFR第58部分的USFDA USP 51抗菌防腐剂准则/标准，而且对人体无毒，我将此新的改进版本称为“Botox(R) Bacteriostatic” *。这种纳米技术平台的临床意义远远超出了牙科领域。”



由于这种纳米银具有深厚的防腐和抗菌特性，以及其调节免疫系统和封装其他有机分子的能力，Willoughby博士和Moeller博士还申请了一系列全面的专利，用于纳米银和脂质包覆的纳米银颗粒是新型抗病毒治疗方法的一部分，并且是各种类型的免疫治疗剂(包括重组mRNA载体疫苗)的替代佐剂。



Moeller博士说：“我们有数百份独立的临床和实验室报告，包括许多同行评审的出版物，这些出版物指出了这种纳米银具有深厚的伤口愈合，消毒剂，抗生物膜，防腐剂和免疫调节功能。结合杀死多种耐多药细菌(对患者无毒)的能力以及我们的BONT临床发现，使我们相信我们的纳米银可以成为许多化学疗法的理想替代品疫苗工业目前正在使用具有毒性的化学药品和抗生素(例如，丁三醇，戊二醛，对羟基苯甲酸甲酯，2-苯氧基乙醇，庆大霉素，链霉素和新霉素)作为佐剂。”



PCTA申报已经进行，以将纳米银和肉毒杆菌毒素与各种抗氧化剂(包括维生素A，C和E)以及富含血小板的血浆，脂质体和透明质酸(用于微针)组合使用。这些文件包括其他临床方案。欲了解更多信息，请联系VeraSIL Therapeutic Research, Inc.总裁兼创始人Andrew Willoughby博士，电话：1.855.545.1800或电子邮件： drandrewwilloughby@verasil.com 。



Botox(R)是Allergan Plc和爱尔兰都柏林的Abbvie的注册商标。 “Botox(R)Bacteriostati”的使用仅用作描述性术语。



资料来源: VeraSIL Theraputic Research, Inc.



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