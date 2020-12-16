Tuesday, 15 December 2020, 18:01 HKT/SGT Share: 蓝月亮集团港股上市在即 内生增长动力强化领先地位

香港, 2020年12月15日 - (亚太商讯) - 据媒体报道，近期港股市场主要焦点之一的蓝月亮集团控股有限公司（下称「蓝月亮」或「公司」，股份代号：6993），已于上周完成公开招股，将于12月16日联交所正式挂牌上市。据市场消息报此次蓝月亮超额认购逾300倍，冻资超过2900亿港元，以招股上限13.16港元定价，共募集约98.30亿港元。







产品矩阵丰富 洗衣液领导地位得到强化



经过二十多年的品牌发展，蓝月亮多个品牌已经在消费者面前获得了极高的品牌忠诚度并保持销量快速增长。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年、2018年及2019年各年，蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。于2019年，以零售销售价值计算，「蓝月亮」在中国衣物清洁护理市场、个人清洁护理市场以及家居清洁护理市场中均保持领先。



蓝月亮作为中国洗衣液领域的龙头企业，曾先后推出了洗衣液、洗手液等多类清洁护理产品，经过多年发展，目前业务种类已涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。于2013年至2019年，公司相继推出「卫诺」品牌浴室清洁产品、「至尊」品牌浓缩洗衣液产品、「净享」品牌高级洗手液产品及配方温和的「天露」品牌餐具和蔬果清洁产品，以满足消费者全新及不断转变的家庭清洁需要。



在过去十年，中国消费者的洗衣偏好已由洗衣粉转移到洗衣液，而蓝月亮管理层富有远见、早已布局洗衣液市场，早在2008年率先在中国推出蓝月亮深层洁净护理洗衣液等洗衣液产品，抢占市场先机。并根据对消费者敏锐的洞察力，蓝月亮大部分洗衣液产品自推出日起超过十年仍旧具有竞争力及深受中国消费者欢迎。



多元营销模式提振内生增长动力 未来发展可期



蓝月亮通过多种管道推行知识营销理念，包括在线营销，比如在社交媒体平台及电子商务平台上举办的营销推广活动；线下营销，主要通过公司在零售终端的清洁顾问进行，紧跟知识营销趋势；特别活动，包括赞助全国性电视节目及蓝月亮不时举办的线下主题活动；及商业广告，包括名人代言。通过系列营销活动，蓝月亮能够触及具有不同购买力及购买习惯的广大消费群，增强客户黏性。



蓝月亮已经深入渗透市场并建立覆盖在线及线下业务的全管道销售及分销网络。于2020年6月30日，公司的线下销售及分销网络覆盖中国所有省份，线下分销商包括大卖场、超市、便利店、杂货店、加油站及小区小型店铺等。于2020年6月30日，除全国性及地区性超市外，公司近70%的线下分销商位于三线及以下城市，覆盖分布于全中国逾2,600个区县的零售销售点，这有利于加大产品曝光度及提升销售表现。



此外，作为中国家庭清洁护理行业中最早利用在线销售管道的公司之一，公司已在在线销售方面取得了成功，并成为中国若干主要电子商务平台的重点合作伙伴。根据弗若斯特沙利文报告，以成交额计算，于2019年公司的品牌分别在京东618购物节及天猫双十一购物节活动中排名第一。于2017年至2019年，中国家庭清洁护理行业在线销售管道零售销售价值的复合年增长率为8.5%，而同期公司在线管道收益的复合年增长率为33.5%，增长态势迅猛。



中国的家庭清洁护理行业仍在高速发展，蓝月亮上市后，会把募集资金用于业务扩充、提高品牌知名度、增强销售和分销网络以及增强研发实力等，其有望在洗衣液赛道进一步扩大领先优势，从而强化公司的龙头地位。





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