安乐工程凭中环至半山自动扶梯系统更新项目勇夺ELEVATOR WORLD 「2021年度项目」比赛第一名

香港, 2020年12月15日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团(「安乐工程」或「集团」)今日宣布其附属公司安力电梯有限公司(「安力电梯」)承办的中环至半山自动扶梯系统更新项目,获ELEVATOR WORLD评选为「2021年度项目」比赛第一名,并为今年唯一来自亚洲地区的得奖公司。今次获奖彰显安力电梯的专业技术和卓越服务达到国际级水平。



图片一 中环至半山自动扶梯系统是全球最长的户外有盖自动扶梯系统。



图片二 安乐工程附属公司安力电梯获委托为中环至半山自动扶梯系统进行翻新工程。



图片三 ELEVATOR WORLD「2021年度项目」比赛的结果确认函。



「2021年度项目」比赛设有九个组别,参赛项目来自全球各地。评审团根据项目的创新、原创性和创意、克服的挑战、安装方法及技巧、以及先进科技的应用,进行全面评审,最终选出安力电梯承办的中环至半山自动扶梯系统更新项目为「自动梯—现代化」组别第一名。得奖项目的详尽介绍将刊载于ELEVATOR WORLD的2021年一月号。



安乐工程集团主席潘乐陶博士对集团在国际领域获得业界殊荣,深感欣喜。他将今次的佳绩归功于项目团队并表示:「中环至半山自动扶梯系统全长逾800米,沿山路攀升135米,每日使用量超过78,000人次。项目团队在处理这个大型项目时,虽然遇到很多挑战; 但是他们抱着一丝不苟的态度和关顾持份者的心去逐一解决,所以克服重重困难之余,仍能维持周遭小区的满意度,令我深感自豪。」



香港的中环至半山自动扶梯系统是全球最长的户外有盖自动扶梯系统。系统连接繁华都市心脏地带内九条街道,自1993年投入服务以来,一直是城中的旅游景点和重要的行人运输服务系统。整个系统由18条自动扶梯及三条自动行人道组成,并以行人天桥连接,为区内居民和上班人士提供更佳的步行体验。



中环至半山自动扶梯系统25年来风雨不改地服务小区,已需要翻新和升级。安力电梯获香港特区政府委托为系统进行翻新工程,是系统投入运作以来的首次大型翻新。整个自动扶梯系统工程分为12阶段进行,已于2018年展开,预计将于2022年竣工。



有关安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立,是香港领先的机电工程集团之一。集团总部设于香港,并于澳门及中国内地和美国均有业务。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务,市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技,升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司,于香港交易所主板挂牌(股票编号:1977)。



有关安力电梯有限公司

安力电梯有限公司为安乐工程集团旗下的附属公司,服务包括设计、供应、安装、维修保养、修复和优化升降机及自动梯。除提供升降机及自动梯,安力电梯更为伤残人士及长者提供无障碍通道方案,包括轮椅升降机、座椅电梯及专为伤残人士而设的升降机。





