辰林教育新入学人数按年增近58.7%



香港, 2020年12月15日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司（「辰林教育」或「公司」，股份代号：1593）旗下江西应用科技学院（「学院」）2020/2021学年的新入学人数录得大幅增长，今年学院合共招收约7,300人，较2019/2020学年的约4,600人同比增加约58.7%，而在校生人数同比增长近18.3%%至17,335人。



招生人数及在校人数增加，主要由于集团旗下之学院之教育质量及品牌获得广泛认可，同时集团亦致力改善学校设施及继续优化课程和项目设置，因而提升了学校的招生能力，也有助集团提升营业收入奠定了坚实基础。



江西应用科技学院为一所民办大学，提供以市场为导向的多样化实用课程。公司业务主要分成两大部分，包括高等教育服务（其中包括学费和住宿费）和教育相关服务（其中主要包括实习管理服务，以及各种导修及课程管理服务）。



截至2020年9月30日，学院提供了36个本科专业和36专科专业，包括今年获教育部下发《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》准许设立的健康服务与管理专业，并于本年度正式招生。2019 /2020学年，学院合共招收14,143名学生，包括5,321名本科专业学生及8,822名专科专业学生。



2020年全球深受COVID-19疫情影响，公司部分业务亦受各地区防疫政策以及春季学期延后影响而无法正常开展。期间，辰林教育采取不同应对措施将疫情的影响减至最低，包括响应「停课不停学」采用在线课堂进行教学以及为毕业学生进行职业辅导，实现公司上半年度收益及毛利双增长，体现公司抵御疫情的能力。学院已于2020年5月开学，高等教育服务业务已经重回轨道，同时教育相关服务业务也逐渐开展。



在2020年，公司积极拓展分别与阿里巴巴、中兴通讯和中软国际等不同知名企业以及浙江大学的合作，实现校企合作共同培养行业精英。展望2021年，辰林教育的未来发展将按计划有序进行，继续发掘市场机会，为股东带来更高回报。



关于辰林教育集团控股有限公司

辰林教育是江西省领先的民办高等教育供货商之一，于江西省南昌市营运一所名为江西应用科技学院的民办大学，提供本科专业及专科专业，亦提供多元化的教育相关服务。



辰林教育的教育宗旨是为中国的城镇建设与管理培养高层次、高技能、创新型和应用型人才，致力于为其学生提供卓越的民办高等教育，并提供涵盖了范围广阔、以市场为导向的研究领域及职业培训，其中包括国际商务、电子商务、物流管理、物联网工程、土木工程、软件工程、机械制造及自动化和机器人工程。除了大学营运所得收入外，辰林教育亦提供多样化的教育相关服务，并为其业务贡献了可观收益。辰林教育的教育相关服务主要包括了实习管理服务，导修及课程管理服务。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯公司代表辰林教育集团控股有限公司发布。



如有垂询，请联络︰



博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉小姐 +852 3150 6763 kelly.fung@pordahavas.com

陆淼小姐 +852 3150 6788 ivy.lu@pordahavas.com

郝婕小姐 +852 3150 6737 angel.hao@pordahavas.com

林颖彤小姐 +852 3150 6742 claudia.lam@pordahavas.com









话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

