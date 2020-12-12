Friday, 11 December 2020, 12:08 HKT/SGT Share: 规模业绩同步并进 大唐集团长期发展潜力十足

香港, 2020年12月11日 - (亚太商讯) - 今年港股地产股上市寥寥，在房企大分化的背景下，能最终成功上市的已属稀缺。今日挂牌上市的大唐集团控股有限公司（以下简称「大唐集团」，2117.HK）就是一家发展动能十分强劲的地产集团。今次IPO最终发行价为每股4.56港元，每手1,000股。



布局重点区域 规模业绩同步增长

大唐集团专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业，目前公司业务范围覆盖海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区这六大区域。其中四个区域属于国家十四五规划核心城市群，长三角区域中国人口最多，成渝区域是西部人口最多区域，均为中国未来楼市发展最具潜力的地区。通过对上述重点地区的布局，公司有望充分受益地区发展红利，成长潜力极高。



在全国化布局之外，大唐集团在特定城市还有明显的头部优势。根据克而瑞提供的数据，于2018年及2019年，按合约销售额计，大唐地产为南宁前三的物业开发商，大唐地产于2018年及2019年在漳州城市区域内的物业开发商中分别排名第一及第三。



科学的发展规划使得大唐集团在业务快速扩张的同时，业绩也在同步腾飞。2017年至2019年，大唐集团收益分别为40.19亿元（人民币，下同）、54.95亿元及81.08亿元，复合年增长率达42％；纯利分别为4.13亿元、5.88亿元、6.27亿元，复合年增长率达23.2％，远超行业平均水平。



土地储备丰厚 长期发展可期

对房企而言，优质且丰厚的土地储备是公司长期发展的基础，大唐集团通过多元化的土地收购方式，取得了可充分满足经营需求的土地储备资源。截至2020年8月31日，大唐集团附属公司以及合营企业及联营公司开发的项目中，公司应占的估计总建筑面积为约11.2百万平方米，包括归属于公司可供出售或出租的已竣工物业估计总建筑面积约1.0百万平方米、归属于公司的开发中物业估计总建筑面积约7.2百万平方米及归属于公司的持作未来开发的物业估计总建筑面积约3.0百万平方米。在长三角经济区，大唐集团进入不到半年已取得了8个项目，共计63.36万平方米的应占土地储备总量。在成渝区域，大唐集团拥有47.3万平方米的应占土地储备总量。



从公司的土地储备区域看，公司在长三角和成渝区域重点发力，避免了过分集中于某一区域，这让大唐集团区别于大多数中小房企集中于单一区域发展的弊病，可以针对不同地域、不同客群特点进行不同类型的优化组合，实现协同发展。



当前房地产的发展已经从过去粗放的"拿地-开发-卖房"的模式逐渐演变成对住宅生活、产品质量的追求，传统的房地产公司很难在竞争中突破重围。大唐集团从客户需求出发，通过面向客户的产品供应及定制的中式设计，使得公司从中国其他物业开发商中脱颖而出。公司开发出住宅物业的三大系列，包括大唐果系、世家系和印象系，分别面向首次购房者、首套改善型购房者以及第二套改善型购房者。通过差异化的定位策略可充分发挥公司的物业开发实力，帮助公司吸引不同年龄段及不同收入水平的客户。此次成功上市后，大唐上市可藉助资本市场的力量进一步巩固和扩大自身优势，提升品牌影响力，实现长期可持续发展。







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