中信国际电讯CPC 荣膺2020年度亚洲通讯大奖

新加坡 , 2020年12月10日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司(香港交易所股份代号:1883)全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯 CPC」)欣然宣布,凭借「DataHOUSE™ AR千里眼」远程运维服务(「AR Remote Hand」),荣获「2020年度亚洲通讯大奖 - 年度最佳数字化转型项目 」(“Asia Communication Awards (ACA) 2020 - Digital Transformation Project of the Year”)。是次获奖是对公司的一个肯定,表扬团队致力以创新思维开发不同产品及服务,将扩增实境技术投入到业务流程中,优化系统维护和故障排除工作,有助企业节省时间及成本。







「亚洲通讯大奖」由Total Telecom主办,是电讯行业内广受认可的奖项之一,旨在表扬积极创新、成就亮眼及服务优质的电讯业服务供应商及个人的突出表现,促进电讯行业的未来发展。



在今届颁奖典礼上,Total Telecom的编辑Harry Baldock赞扬是次获奖的「DataHOUSE™ AR 千里眼」远程运维服务,利用扩增实境技术颠覆了现场工程师进行系统运维的运作,简化了安装、维护和故障排除的服务流程。能为前线工程师提供有效的实时讯息,帮助他们根据客户内部的工作流程,执行复杂的技术支持。



中信国际电讯CPC行政总裁李炳智先生表示:「中信国际电讯 CPC很荣幸以『DataHOUSE™ AR 千里眼』远程运维服务获得『2020年度亚洲通讯大奖』。『DataHOUSE™ AR 千里眼』能确保企业客户可在不同情况下维持营运,同时容许分布在不同地区的前线工程师及系统维护人员在复杂技术环境中,克服时区、语言沟通、地域距离和技术需求的挑战。在目前充满挑战的营商环境下,我们凭着『服务在地‧连接全球』的核心价值,让客户受惠于我们优质的全球网络基建,以及多年的专业服务和行业知识。」



放眼未来,中信国际电讯CPC会进一步扩展「DataHOUSE™ AR 千里眼」服务,增加不同场景,并扩展可支持的设备名单,成为可以供不同行业客户使用的产品。此外,更会通过加入人工智能(AI)应用提供更智能化的设备故障诊断方案。李炳智续指:「作为值得信赖的信息技术(ICT)方案合作伙伴,我们会积极紧贴客户数字化转型的旅程,提供创新的解决方案及综合的服务覆盖,助他们取得成功。」



关于奖项



由Total Telecom主办的2020年度亚洲通讯大奖是亚洲电讯业卓越表现的标志,多年来已成为一个表彰亚洲电讯业服务供应商及从业员的平台。



随着此奖项踏入十周年,亚洲通讯大奖已成为亚太地区历史最悠久、最具权威的电讯业年度大奖。2020年对于电讯业来说绝对是充满机遇的一年,亚洲通讯大奖旨在与各地区电讯业界共同表扬电讯业的灵活性和创新价值,向外展现业界强大的网络连接实力,促使现代社会不断向前发展。



有关中信国际电讯CPC更多的认证及奖项信息,请浏览:

https://www.citictel-cpc.com/CN/HK/Pages/about-us-accreditation



中信国际电讯CPC简介



中信国际电讯(信息技术)有限公司( “中信国际电讯CPC”)是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司(香港交易所股份代号:1883),公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案,包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案,为全球跨国企业提供可高度扩展的客制化方案,以满足他们特定的ICT需求。



中信国际电讯CPC的服务遍及全球,不论在东、西方地区均有在地优势,成为领先的“服务在地,连接全球”的信息技术方案伙伴,真正实践了“创新‧不断”的服务理念。作为数码世界赋能者,公司致力推动数码化,在主要市场积极发展信息技术,将人工智能、增强现实、大数据,物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值,持续为他们的业务发展带来更高的生产力、灵活性及成本效益,最终达致全球数码化。



作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服务相关认证的服务供货商之一,中信国际电讯CPC业务版图覆盖全球,包括部份亚洲、欧洲及美国高增长市场的地区;超过140个网络服务据点、18个云服务中心、30个以上的数据中心及2个全天候的安全运作中心,承诺给予客户最优质的服务。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



