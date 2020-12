Wednesday, 9 December 2020, 18:32 HKT/SGT Share: 把握行业机遇 蓝月亮高增长仍将持续

香港, 2020年12月9日 - (亚太商讯) - 据经济日报报导,备受关注的有「中国P&G」之称的蓝月亮(6993.HK)已提前关簿。作为内地家庭清洁护理用品商的龙头企业,蓝月亮拥有较高的成长确定性和回报预期,基本面不俗,在招股阶段受到火热追捧,首日招股开簿仅一小时国际配售已足额,计划于本月16日在联交所主板买卖。







盈利能力稳定 业绩增长显著



蓝月亮旗下产品包括衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类,在市场中处于领先地位。根据弗若斯特沙利文报告,蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品市场份额于2017年至2019年均排名第一。



从财务数据来看,蓝月亮业绩颇为亮眼。于2017至2019年,蓝月亮对应收益分别为56.32亿港元、67.68亿港元、70.50亿港元,复合年增长率为11.9%。而在同期,根据弗若斯特沙利文报告,以零售销售价值计算,中国家庭清洁护理行业零售销售价值的复合年增长率仅为4.9%。



与此同时,蓝月亮利润的增长更为显著,三年内翻了11.5倍。于2017至2019年,蓝月亮公司拥有人应占年内溢利分别为0.86亿港元、5.54亿港元、10.79亿港元,复合年增长率高达254.0%。



就毛利率而言,蓝月亮盈利能力强劲。于2017至2019年,蓝月亮对应毛利率分别为53.2%、57.4%、64.2%,一直保持较高水平。考虑到家庭清洁护理行业仍有较大的增长潜力,以及蓝月亮藉助先进的信息技术系统实现经营效率持续优化,公司未来盈利能力有望保持稳定。



顺应行业潮流 精准把握机遇



蓝月亮过去数年的成就,与家庭清洁护理行业的持续高增长有着密切关联。而在未来一段时期内,该行业依然会保持较高的增速,尤其是中国市场,在主要经济体中增长潜力最大。根据弗若斯特沙利文报告,预期中国家庭清洁护理行业零售销售总价值将由2019年的1,108亿元增至2024年的人民币1,677亿元,复合年增长率为8.7%。而上述增量,预期将占2019年至2024年全球家庭清洁护理行业增量的三分之一以上。值得注意的是,中国三线及其他低线城市生活水平不断提高,其增长潜力不容小觑。



蓝月亮奉行全渠道战略,目前建设了覆盖全国的销售及分销网络,可触达所有一、二、三线及更低线地区的消费者。线下渠道中,截至2020年6月30日,除全国性及地区性超市外,蓝月亮有近70%的线下分销商位于三线及以下城市。在电子商务等在线渠道中,蓝月亮的渗透率也在逐步上升。今年上半年,蓝月亮在线渠道产生的收益为14亿港元,已经占据公司总收益的58.8%。



随着中国人均可支配收入的显著提高,高端产品将迎来新的发展机遇。蓝月亮将强化高端产品种类,重新定义家庭清洁体验,以吸引年轻及高消费力的人群,同时不断升级产品,拓展现有品类,以应对多元化的市场需求。



除此之外,蓝月亮还将持续塑造可信赖的品牌形象,提供全套产品及服务,加固与消费者之间的信任关系,为消费者带来无忧的「蓝月亮」生活。蓝月亮所要打造的,是集卓越产品、极致服务、专业咨询为一体的丰富的家庭清洁护理体验。藉助中国市场的庞大规模和领先全球的增长速度,蓝月亮将续写新的发展篇章。





