GaN系统2021年预测：随着GaN技术从早期采用到主流接受，达到了临界点

安大略省渥太华, 2020年12月9日 - (亚太商讯) - 2020年即将结束,毫无疑问,我们将回顾过去的十二个月,这段时间是颠覆性发展的标志。在Covid-19带来的前所未有的社会经济动荡中,组织不得不以新的方式进行枢轴化,战略化,适应性调整和变革- 这一方式要比历史上任何时候都要灵活得多。







2021年将是公司必须加倍利用数字化驱动的经验,卓越运营,产品,供应链和生态系统的一年-不仅要快速发展,甚至在某些情况下还要生存。他们成功与否的衡量标准取决于他们如何利用先进技术跳入各自行业的下一条增长曲线。在过去的几年中,组织选择安静地作为早期采用者,而不愿在公共领域被视为具有前瞻性和创新性。



在过去的一年中,GaN Systems 通过创新的电源系统设计应用清楚地展示了市场领导地位,该应用通过使用GaN技术来设计更轻,更小,成本更低和更高效的电源系统,从而消除了传统硅的局限性。那些采用GaN的公司是最早采用该技术的公司。在2021年,人们认为的风险因素将从不采用GaN技术转变为被遗忘的风险。



GaN Systems比以往任何时候都更加确信硅在解决关键的电源系统挑战方面已达到其极限。GaN(氮化镓)晶体管是在电子行业推动更强劲的增长和产品创新的明确而无可争议的解决方案。如今,大型公司正在使用GaN设计和交付产品。在2021年,我们将看到多个市场对GaN供电产品的需求和采用量将显着增加,特别是在消费产品和工业电源中。GaN功率晶体管的高可靠性及其为许多应用带来经济优势的能力在未来十二个月及以后的日子将越来越普遍。



预测1:充电器和适配器



到2021年,GaN系统预计:

- 2020年是 GaN充电器的一年。售后市场上,市场上有100多种用于手机,平板电脑和手持游戏设备的充电器和适配器。展望2021年,随着多端口适配器的兴起,OEM厂商将推出GaN充电器。GaN充电器正在从曾经的利基地位转变为主流标准,同时也凭借设备设计,性能,能效和功率要求的提高,满足了未来不断发展的客户需求。

- 到2021年,GaN充电器将从售后市场的产品转变为现成的产品。去年,购买小型GaN充电器的最佳方法是在大型大型零售商或在线零售商的售后市场购买。这些充电器中的许多仅使尺寸减小了30%。随着这些售后GaN解决方案的普及,消费者对开箱即用体验的期望将会改变。笔记本电脑,PC和电话制造商将通过充电器来应对这一市场压力,这些充电器可在包装好的小型现代设备中提供所需的更高和更快的充电功率。

- 下一代智能扬声器,传感器和设备将结合语音和面部识别,AI甚至生物识别技术的进步,带来新的智能家居应用和体验。将这些越来越智能且通常不可见的设备连接到电源将变得更具挑战性。更高效率和更小的GaN基充电器将是满足这些智能家居使能器在2021年及以后实现更高功率,能效和尺寸灵活性设计需求的理想方式。

- 在工业市场中,诸如便携式测试设备,手持式扫描仪,移动显示器,机器人以及医疗和供应链应用之类的设备-下一代充电器将需要响应与当今向前发展相平行的工业市场不断增长的需求的消费者。在越来越自动化的工厂和仓库中,到2021年对更高功率和紧凑型通用充电器更快充电以支持其更高功率应用的需求将很高。



预测2:消费类音频



到2021年,GaN系统预计:

- 音频是一个庞大的市场,具有多个细分市场-从发烧友和专业消费者到高级汽车系统和智能扬声器。但是,在所有细分市场中,都有两个共同点-功率和声音质量很重要。到2021年底,我们预见到音频市场上世界上许多著名品牌将配备GaN音频放大器和配套电源。

- 如今,在Pro-Audio,Home-Audio和Portable Audio的所有细分市场中,都必须“以紧凑的形式提供高质量的音频”。带有GaN的D类音频系统更小,更轻,并提供企业和消费者市场所需的出色音质。在2021年,设计工程师将使用GaN晶体管以紧凑的放大器以小尺寸解决功率传输方面的挑战。对高质量音频的需求正在推动 D类音频 放大器市场的增长,根据联合市场研究公司(Allied Market Research)的预测,到2026年,D类音频放大器市场将从2018年的24.9亿美元增长到49.2亿美元。此外,近乎完美的开关波形显示了音频输出的几乎透明的复制。

- 借助GaN,配套的SMPS设计非常高效,并且无需散热器即可运行。这些功能将使音频设计工程师能够以更短的上市时间和可承受的价格创建优质的音频产品。随着半导体技术的进步,包括使用GaN,D类放大器现在被用于更多的音频应用中,包括家庭影院,大功率智能扬声器,巡音放大器,便携式派对扬声器,汽车,海上和动力运动。



预测3:数据中心



到2021年,GaN系统预计:

- 根据领先的研究机构之一的Gartner的调查,在2020年大流行导致的下降之后,全球最终用户数据中心基础设施支出到2020年将增长6%,达到2000亿美元。COVID-19导致这一比例保持在60% 2020年计划中的建设项目中有多少是与数据中心支出下降10.3%直接相关的。同样,由于大流行,全球经济仍在走向“数字命运”,因为大多数产品和服务现在都基于数字交付模型或要求数字增强以保持竞争力。

- 欧盟2023年针对与供电和能效要求相关的数据中心基础设施的法规政策将对数据中心的未来建设产生重大影响。明年,GaN的主要影响将集中在使数据中心的功率和数据密度达到新水平上,而不仅仅是提高能效。

- 数据中心 生态系统将继续发展,对组织而言将变得越来越重要。基础架构效率一直是许多组织关注的巨大问题。尽管2020年是GaN电源设计工作大量增加的一年,但我们预测2021年将专注于数据中心中GaN的实际实施。

- 到2021年,数据中心运营商将需要在其物理数据中心基础架构中提高功率密度。使用GaN技术的更小的电源允许在同一机架空间中添加更多的存储和内存,从而无需实际构建更多的数据中心即可增加数据中心的容量。



预测4:汽车



到2021年,GaN系统预计:

- 借助GaN技术和电池技术的动力系统的发展正在推动OEM和一级供应商广泛采用电动汽车,并解决了以往对范围焦虑和购车价格的担忧。电动汽车中的GaN故事将转变为更多关于增强性能和车辆设计新功能的叙述。

- 由于2020年全球实验室COVID-19相关的关闭,到2021年GaN的研发将迅速加速。公司急于推进研发计划,特别是那些针对更小,功率密度更高的系统的研发计划,这些计划可以与电池技术系统的进步相结合,以提供更多整体设计选择。

- 传统上, 汽车制造商 在采用新技术时比较保守。在2021年,政府和公众将继续要求电动汽车的价格和行驶范围与当今的ICE汽车相似。在为这些车辆提供其设计时,制造商将受益于GaN久经考验的可靠性和成本效益。



GaN:从早期采用到市场认可的转变

到2020年,围绕GaN技术的讨论开始从对早期采用者和风险的关注转移到经过验证的可靠性和市场接受度之一。这是由于GaN半导体产品在电源适配器和音频方面在消费市场中获得成功的结果,电动汽车设计实验室中GaN技术的更新和重新投入工作,有关数据中心能效的新欧盟政策标准,只有GaN技术才能有效解决结合功率密度期望值和产品可靠性 方面的重要行业成就。



2021年将是GaN技术进一步证明其已从早期采用转变为成功的一年,该技术在汽车 汽车, 数据中心和 消费者电子产品等各种功率依赖型市场中占据了重要的,公开可见的立足点。对于这些细分市场中的公司,可感知的风险因素将从不使用GaN技术转变为被遗忘的风险。



关于GaN Systems

GaN Systems是GaN功率半导体的全球领导者,拥有 最大的晶体管产品组合,可以独特地满足当今最苛刻行业的需求,包括消费电子,数据中心服务器和电源,可再生能源系统 ,工业电机和汽车电子。作为市场领先的创新者,GaN Systems使设计更小,更低成本,更高效的电源系统成为可能。该公司屡获殊荣的产品为系统设计提供了机会,而不受以往硅片的限制。通过改变晶体管性能的规则,GaN Systems使功率转换公司能够革新其行业并改变世界。



