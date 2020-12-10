Wednesday, 9 December 2020, 22:00 HKT/SGT Share:

来源 Nuvera Fuel Cells, LLC Nuvera(R) E-60发动机获国家机动车产品质量监督检验中心(上海)认证证书 国家机动车产品质量监督检验中心认证

Nuvera燃料电池发动机并颁发证书

马萨诸塞州比勒里卡, 2020年12月9日 - (亚太商讯) - Nuvera Fuel Cells, LLC ，一家面向动力应用的燃料电池解决方案供应商，正式获得上海机动车检测认证技术研究中心有限公司暨国家机动车产品质量监督检验中心(上海)(SMVIC)对Nuvera(R) E-60发动机的认证。证书对该发动机的性能和补贴资格提供了第三方验证，认证Nuvera(R) E-60燃料电池发动机可应用于国内的机动车，并为大范围的应用Nuvera产品提供了通道。



Nuvera首席执行官Lucien Robroek先生表示： “通过国家机动车产品质量监督检验中心(上海)的最新发动机认证为我们在国内的产品战略部署提供了所必须的授权和认证。该认证有助于Nuvera拓展中国市场并取得 ‘新能源汽车’行业重要供应商定位，同时进一步稳固了Nuvera在全球燃料电池行业中的领先地位。”



SMVIC认证确保了发动机产品满足国内公路车辆及相关零部件的所有认证要求。 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司暨国家机动车产品质量监督检验中心(上海)在其传统车辆测试功能平台的基础上升级并打造了新能源汽车(NEV)检测平台，助力实现中国的可持续发展目标。新能源汽车检测囊括燃料电池电动汽车检测，例如由Nuvera提供动力的车辆应用。 Nuvera(R) E-45燃料电池发动机(E-45-HD)较早前已获得SMVIC认证，并已在国内的10.5米巴士中应用。



E-60燃料电池发动机可无缝集成到商用中型和重型车辆应用中，其中包括区间车和公交巴士，货运车辆，工业卡车和牵引车等。通过两台Nuvera(R) E-45或E-60发动机组合集成，还可为功率要求更高的车辆提供服务，从而为这些应用提供更高的效率，更长的使用寿命和提高冗余度。



关于NUVERA FUEL CELLS, LLC

Nuvera Fuel Cells，LLC一家是向重型移动应用提供零排放发动机的制造商。在美国，欧洲和中国设有办公室。 Nuvera提供清洁，安全和高效的产品，旨在满足工业车辆和其他运输市场的严格需求。



Nuvera是Hyster-Yale Group，Inc.的全资子公司，该公司主要以Hyster(R)和Yale(R)品牌设计，研发，制造，售销和服务于全球综合型叉车和配件市场。 Hyster-Yale 集团是Hyster-Yale Materials Handling，Inc.(NYSE：HY)的全资子公司。 Hyster-Yale Materials Handling，Inc.及其子公司总部位于俄亥俄州克利夫兰，在全球拥有大约7600名员工。



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