蓝月亮在线线下渠道联动 品牌与运营优势带来强劲动力

香港, 2020年12月8日 - (亚太商讯) - 据明报报导,1992年,随着蓝月亮强力型油污克星上市销售,蓝月亮品牌正式进入市场。时至今日,蓝月亮的产品已经覆盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大类别,形成了多元化市场领先产品组合,并受到了中国消费者的广泛认可。目前已进入招股第三天,全城认购氛围持续火热。



知识营销塑造品牌影响力

在蓝月亮品牌的营销推广中,知识营销被视作触达消费者群体的重要途径。蓝月亮知识营销的目标,不仅仅在于产品或品牌,更重要的是向消费者传达家庭清洁护理的相关知识,从而提升品牌忠诚度。



例如在大卖场及超市等线下销售网点中,蓝月亮的销售助理普遍具备丰富的家庭清洁护理知识,可为消费者提供售前查询。在电商平台,蓝月亮会利用直播串流及预先录制的视频等在线资源,对产品及清洁方法进行说明。除此之外,蓝月亮还组织了多项特别活动,如从2013年开始每年举行的“蓝月亮节”, 2015年开始每年举行的“科学洗衣中国行”,2016年的“洗衣大师”活动等,进一步向公众传递家庭清洁护理及洗涤相关知识,将蓝月亮品牌深入消费者心里。



透过上述特别活动,蓝月亮在传递知识的同时,也与消费者建立了信任基础。同时,透过知识营销,蓝月亮也能更好地了解消费者的喜好,促进品牌与消费者的双向互动。



科技赋能全方位提升效率

据招股书披露,公司从2008年开始为业务营运打造先进的信息技术系统。目前,蓝月亮信息技术管理系统已经建成。该系统高度整合了移动互联网和大数据技术,贯穿采购、生产、销售等主要环节,极大提升了蓝月亮的经营效率、适应力和扩张能力。例如,在生产环节,藉助高度自动化的生产设施,蓝月亮每单位产品所需的劳动工时在2017年至2019年三年间大幅下降约10%。



采购端研发出一套灵活及可兼容的采购管理系统,该系统能够与在不同地区不同供货商的信息技术系统对接,并可处理包括原材料及固定资产等不同物品的采购,显著提高了采购效率;拥有高度自动化的生产设施,因此每单位产品所需的劳工工时于2017年至2019年间大幅下降约10%;通过自主研发的CRM系统,线下销售能够撷取分销商的出货及库存数据,以及直销大客户及线下分销商的销售数据,使公司能更有效地管理销售渠道。在线销售方面,系统与大部分在线专卖店连接,让公司能进行大数据分折,并运用所取得的数据预测在线销售。基于大数据分析进行的预测的准确性持续提升,从而公司能根据预期销售改进生产规划及存货管理。



如今,洗衣液、洗手液、消毒液等各类液化家庭清洁护理产品充斥消费者市场,琳琅满目。而蓝月亮,正是这一时代的开创者。难得的是,蓝月亮在面对激烈的市场竞争的同时,依然保持着较高的业绩增长。于2017至2019年,蓝月亮收益的复合年增长率为11.9%。同期,中国家庭清洁护理行业零售销售价值的增长率仅为4.9%。后疫情时代,家庭清洁护理倍受重视,蓝月亮的的品牌与运营优势有望为公司的可持续发展带来强劲动力。





