打造全周期健康生态系统 京东健康今日登陆港交所

香港, 2020年12月8日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道,互联网医疗龙头京东健康(6618.HK)于今日正式挂牌港交所,发行价为70.58港元/股,若未实行超额配售权,以及扣除各项上市开支后,募资净额约为265亿港元。京东健康IPO期间反应热烈,公开发售部分超购逾420倍。京东健康致力于建设一个完整、全面的「互联网+医疗健康」产业生态,目前已经打造出了一个健康全场景、用户全生命周期的健康管理平台。



在线与线下融合 打造全生命周期健康服务



京东健康的医药零售业务中,零售药房业务通过自营、在线平台和全渠道布局三种模式运营。自营的京东大药房是其核心模块,公司已建立涵盖行业领先的制药公司和健康产品供货商的供应链网络,拥有包括11个药品仓库和超过230个其他仓库,在线平台拥有超过9,000家第三方商家,与京东大药房形成良性互补、各挥优势,全渠道布局全国200多个城市。



在线医疗健康服务为京东健康零售药房业务的重要延伸,公司的互联网医院服务,包括问诊、处方续签、慢性病管理和家庭医生服务。慢性病管理平台可以提高治疗效率,简化患者用户体验,让医生接触到更广泛的患者群体。而家庭医生服务为家庭提供包括全科医生、专科医生和外部名医的医生团队。用户足不出户,就可以获得健康管理服务。



截至2020年9月20日,京东健康已组建一支 6.8万名自有和外部合作医生组成的医疗团队,未来还计划设立更多的专业科室及吸引顶级医疗专家。京东健康的在线医疗服务,将会以分级诊断系统作为支撑。公司计划继续建立在线和线下一体化分级诊疗系统,将小病和常见疾病问诊和随访留在在线,同时将危重病问诊和随访转介予线下专科医生,从而优化医疗资源分配和提高医疗健康行业的效率。此外京东健康还为用户提供体检、医学美容、口腔齿科、疫苗预约和基因测试等消费医疗健康服务,用户可在京东健康的平台上预约及购买这些服务。京东健康持续有效连接并整合所有医疗资源,将用户、药房、药企和健康产品供货商、医院、医学专业人员和其他医疗健康参与者联系起来,打造出一个全周期的生态系统。



获用户高度认可 用户增长迅速



京东健康通过在线与线下实体的融合,为百姓提供品类丰富、质量上乘、价格亲民的优质商品,通过整合在线和线下医疗服务,为百姓连接稀缺医疗资源,特别普惠到医疗资源有限的地区的居民。



在快速响应方面,京东健康通过遍布全国的配送基础设施网络,以及超过200个城市的全渠道布局,能够按需求为用户提供当日达、次日达、30分钟、7*24快速送达服务,满足用户紧急性用药需求。



京东健康打造的大健康生态不仅缩减了产业链中间环节,提高了效率,缓解了医疗资源不均衡的供给问题,满足用户「重、急、慢」等各类医疗健康场景下不同的需求,也让京东健康收获了良好的口碑效应,成为用户首选平台。



于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日,京东健康分别拥有43.9百万、50.5百万、56.1百万及72.5百万个年活跃用户。值得一提的是,凭借与京东集团良好的关系,京东健康更能够触达超过4亿活跃用户。



凭借完善的供应链以及以大数据和AI提供的底层基础设施保证,加之用户的高度认可,过去三年,京东健康业绩实现高速增长,招股书显示,2017年-2019年,京东健康的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元。2020年前三季度,京东健康的总收入为132亿元。



眼下互联网医疗风头正劲,正成为资本追逐的对象,京东健康此时上市正逢其时,未来京东健康有着巨大的发展空间,其基本面优异,在互联网医疗赛道上具有明显优势,上市后,将开启更大的征程。





