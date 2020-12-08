Tuesday, 8 December 2020, 09:11 HKT/SGT Share: 前景广阔盈利高速增长 京东健康明日登陆港交所

香港, 2020年12月8日 - (亚太商讯) - 据信报报道，在疫情的催化下，大健康行业迎来快速发展，而行业巨头亦有望在这个黄金赛道率先跑出。中国领先的在线零售药房及在线医疗健康平台——京东健康（股份代号：6618.HK）将于明日（12月8日）正式登陆港交所，其上市后有望进一步提升公司的市占率。



京东健康推出的京智康智慧初筛机器人



用户规模庞大 市场占有率高



据悉，2014年2月，医疗健康业务作为京东集团独立的业务类目进行运营。此后通过自营、在线平台和全管道布局相结合的运营模式，京东健康不断拓展全国的商业版图。截至2020年6月30日，公司的在线平台上拥有超过9,000家第三方商家，公司的全管道布局覆盖了中国200多个城市。2017年、2018年、2019年及2020年前三季度，公司分别拥有43.9百万、50.5百万、56.1百万及80百万个年活跃用户。



目前的京东健康的业务主要分为两大块：零售药房业务及在线医疗健康服务。根据弗若斯特沙利文报告，于2019年按收入计，公司是中国领先的在线医疗健康平台，录得总收入人民币108亿元。



零售药房业务主要通过京东大药房经营自营业务，并已建立涵盖行业领先的制药公司和健康产品供货商的供应链网络。公司的在线平台利用品牌知名度，庞大且不断增长的用户群以及专有技术平台，提供更为丰富的产品品类，与京东大药房形成良性互补、各挥优势。



在线医疗健康服务业务主要提供综合在线医疗健康服务，包括在线问诊和处方续签、慢性病管理、家庭医生和消费医疗健康服务等。京东健康组建了一只由自有医生和外部医疗专家组成的医疗团队，跨越了不同科室和领域，同时公司与多家第三方医院和医疗健康机构合作。截至2020年9月20日，平台拥有超过6.8万名医生。2020年上半年，京东健康日均在线问诊量约9万次，是2019年同期的近6倍。



同时，京东健康通过零售药房业务和在线医疗健康服务实现「医、药联动」，打造了一个死循环体系。零售药房的买家同时是潜在高质量的医疗健康服务用户，而医疗健康服务用户又成为反哺零售药房和其他消费医疗健康服务的重要流量。此举不仅让京东健康收获了良好的口碑效应，还使其在各项业务上达到了相辅相成的效果。



业绩高速增长 基石投资者纷纷认购



良好的口碑、广泛的业务组合和有效经营，也给京东健康带来了收益上的增长。招股书数据显示，2017-2019年，公司的总收入分别为人民币56亿元、82亿元和108亿元，2020年前三个季度，公司的总收入为人民币132亿元，业绩持续稳定高速增长。



值得注意的是，京东健康此次引入包括新加坡主权财富基金GIC Pte、高瓴资本(Hillhouse Capital)和贝莱德(BlackRock)等六名基石投资者，合计认购金额高达13.5亿美元。高质量的基石投资者，也为公司未来股价的表现打下了坚实基础。



未来，随着人们收入水平的不断提高，人口的老龄化，慢性病患者的上升以及健康意识的逐渐增强，中国的医疗健康行业存在巨大的增长潜力。京东健康此番上市，凭借其独特的经营能力、良好的口碑、高成长性以及强大的背景优势，或将享受到估值溢价的机会，为市场和投资者带来惊喜。





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