Tuesday, 8 December 2020, 08:48 HKT/SGT Share: 中国电力荣获香港上市公司最佳企业管治奖项

香港, 2020年12月8日 - (亚太商讯) - 香港会计师公会(HKICPA)于12月初公布了第20届《最佳企业管治大奖2020》评选报告,表扬上市公司及公营机构多年来致力香港企业管治水平的提升。中国电力国际发展有限公司(股票编号:2380.HK)企业管治成果喜获社会及专家评审认可,首次入围并荣获非恒指成份股(中市值)特别提名奖(Special Mention)。香港会计师公会是国际公认的世界一流、高素质的专业机构,该奖项是香港会计师公会以香港上市公司2019年年报作为素材,就企业管治等方面工作进行的综合性质评选。















香港会计师公会于评选报告指出,中国电力董事局主席田钧在年报的致股东信函中强调了公司将持续高质量推进清洁能源转型,主力开发优质的平价、竞价可再生能源项目,积极建立高效的清洁能源基地,同时严格控制煤电资本性开支,充分体现了公司转型发展的决心。



评选报告又指出,年报中表达了中国电力致力追求高水平的企业管治愿景,已形成规范的治理架构以及建立行之有效的内部监控制度体系;风险管理报告详细说明了风险评估的责任、流程及措施,坦诚披露了潜在的合规风险;环境保护与社会责任报告摘要有力阐述了公司「致力清洁发展,奉献绿色能源」的核心理念;年报整体排版设计一目了然,重点文字突出,有助于投资者清晰了解公司重要信息。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network