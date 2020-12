网龙子公司JumpStart推出全新尼奥宠物周边产品

Monday, 7 December 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

香港, 2020年12月7日 - (亚太商讯) - 网龙网络控股有限公司 – 全球领先的互联网社区创建者(“网龙”或“本公司”,香港交易所股票代码:777)欣然宣布其子公司JumpStart – 丰富儿童游戏及体验的领导者,与众多品牌及设计师共同推出一批周边产品,让喜爱Neopets(尼奥宠物)的玩家们与宠物们进行线上线下互动。







尼奥宠物创立于1997年,是一个备受喜爱并拥有超过1.5亿用户的品牌。20多年来,热爱尼奥宠物的玩家持续收集虚拟和实体的尼奥宠物。在此次推出的周边商品中,尼奥宠物与更多新品牌合作,包括Hot Topic、What's Your Passion Jewelry、Geekify、H3 Apparel,以及Krista Staggs、Anthony Conley等设计师,为忠粉带来更多尼奥宠物的手办、收藏品、服饰及饰品。粉丝们还可以在指定商品上扫描游戏编码,在线上账号内领取小礼物,获得连接线上和线下的双重体验。



JumpStart业务发展和市场营销部执行副总裁Scott Nocas表示:“随着我们对尼奥宠物品牌的扩展,玩家和粉丝对拥有尼奥宠物的新需求也随之增加。我们很高兴能带给粉丝全新一批尼奥宠物的周边商品。尼奥宠物更将携手领先的品牌代理商Carlin West Agency于2021年推出周边商品,包括毛绒玩具、手办、漫画、饰品、礼物、创意玩具和文具等。”尼奥宠物品牌经理Stephanie Lord接着表示:“在现时全球疫情紧张的时刻,尼奥宠物可让玩家得到放松,让他们找到正面的情绪出口。我们希望能够继续发展和扩大尼奥宠物品牌,吸引更多玩家。”



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司(香港交易所股份代号:777)是全球领先的互联网社区创建者,在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩,覆盖用户数以亿计,包括建立中国首个网络游戏门户–17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91无线。



网龙成立于1999年,成功自主研发多个著名的旗舰游戏,包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》,是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外,网龙近年积极扩展在线教育业务,管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景,旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。



关于JumpStart

JumpStart是通过寓教于乐的方式创建交互式家庭体验之领导者。过去20多年来,JumpStart致力制作优质的,具有吸引力、社交性、创造力和富有乐趣的教育类产品。JumpStart以其旗舰品牌JumpStart®,Jumpstart Academy®,Neopets®,School of Dragons® ,Zoo Guardians®以及 Math Blaster®打造移动端、多人在线游戏及体验。JumpStart致力于提供正面、安全和丰富的体验,赢得了数以百万计的儿童、教师、家长以及多家负有盛名的机构,如Common Sense Media(常识媒体)和National Parenting Center等的信赖。JumpStart为全球领先互联网社区创建者 – 网龙的子公司。JumpStart总部设于美国洛杉矶。



关于Carlin West Agency

Carlin West Agency是一家领先的品牌创建及商品品牌代理商,为多个儿童及流行娱乐品牌进行代理,如尼奥宠物、全球流行歌手初音未来、克利斯蒂亚诺-罗纳尔多首部漫画《特攻7号》(Striker Force 7)等。Carlin West Agency总部位于美国纽约市。有关更多公司信息,请访问 www.carlinwestagency.com。



如有投资者垂询,敬请联络:

网龙网络控股有限公司

周鹰女士

投资者关系高级总监

电话:+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

电邮:maggiezhou@nd.com.cn

网站:ir.nd.com.cn



有关尼奥宠物之媒体查询

ChizComm Ltd. | www.chizcomm.com

Kassandra O’Brien | 416.551.0822 x356 | kobrien@chizcomm.com







